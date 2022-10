Desmunten l’estudi sobre una suposada discriminació dels catalans ‘no purs’

Al llarg de les últimes setmanes ha circulat entre la premsa espanyolista un estudi sobre la població “ètnicament catalana” que ha servit per atiar tots els mals contra l’independentisme i Catalunya, com per exemple alguns articles que asseguren que un curriculum vitae (CV) amb cognoms castellans té, a Catalunya, les mateixes possibilitats d’acabar a la brossa que el d’una persona amb cognoms asiàtics, de l’Europa de l’est o magrebins. Arran de tot aquest embolic, l’historiador, analista i col·laborador d’El Món Carles Sirera assenyala els punts febles del document.

Per començar, Sirera apunta que no és un estudi en si, sinó un afegit a un altre estudi previ que quan es va publicar no contenia cap referència als catalans. Alhora, en aquest afegit posterior sobre la població catalana s’explica que cap català suposadament “pur ètnicament” ha enviat cap CV a cap empresa espanyola. Només per això, l’historiador ja denuncia “la mala fe i intenció de l’estudi” i assegura que queda del tot invalidat.

Ara bé, per això, però hi ha un altre problema, i és que l’estudi no explica com es pot distingir aquesta suposada discriminació cap als espanyols de la possible discriminació que es podria donar cap a qualsevol altra ètnia. Ja que, argumenta Sirera, els creadors de l’estudi són els que “han creat fotos de blancs i “no blancs””, però, és clar, s’ha d’obrir cada CV per veure cada fotografia.

Les irregularitats no acaben

Si seguim llegint l’estudi en qüestió podem veure que no és possible saber qui discrimina a qui, ja que només un 20% dels catals seria pur ètnicament i, per tant, apunta Sirera, la discriminació no la poden aplicar els “purs” per afavorir els “purs”, perquè són una minoria. Alhora, les mostres de l’estudi són clarament esbiaixades perquè la mostra catalana està àmpliament sobrerepresentada i l’espanyol a l’inrevés. De fet, si mirem amb deteniment, els catalans envien quasi el 50% dels currículums quan amb prou feines arribem a ser el 20% de la població.

En definitiva, Sirera acaba desmuntant del tot aquest estudi i n’extreu quatre grans conclusions. En primer lloc, que s’ha comès errors greus a escala metodològica. En segon lloc, que té un clar biaix polític en el seu disseny. En tercer lloc, li dedica un espai a l’autora, destacant que no ha denunciat en cap cas les manipulacions que ha patit el seu estudi, sinó que ha fet tot el contrari. Per últim, afegeix que l’autora no sembla capaç de reconèixer les manipulacions fetes en una de les seves taules de l’estudi que s’han acabat compartint per les xarxes i que tampoc sembla que li importi patir aquesta manipulació.