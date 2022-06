Denuncien que Espanya obliga a castellanitzar les peticions de subvencions

Plataforma per la Llengua denuncia que el govern espanyol imposa el castellà a totes aquelles empreses, persones o entitats que volen a acollir-se a moltes de les ajudes, subvencions i bonificacions. L’ONG del català alerta que en alguns casos el cost de la traducció és superior a l’import de l’ajuda i que el Ministeri de Drets Socials, dirigit per Ione Belarra, “discriminen els catalanoparlant” i “desincentiven” a fer servir el català en estatuts o escriptues.

Més cara la traducció, que els diners rebuts de la subvenció

En aquest sentit, Plataforma per la Llengua creu que la normativa espanyola que exigeix de presentar la documentació és una “burla del principi d’especial respecte a la protecció” de la diversitat lingüística, recollit a l’article 3.3 de la Constitució espanyola, i de les resolucions internacionals de protecció de les minories.

Un dels casos denunciants, diu la Plataforma, és d’una cooperativa d’habitatges i locals de Valls que tenia uns estatuts únicament en català i que es va presentar a uns ajuts. En aquest sentit, va rebre un requeriment per incloure a la documentació una traducció jurada dels estatuts al castellà, fet que no constava a la resolució de la convocatòria ni a les bases reguladores. Tot i que ho van protestar al ministeri, van ser obligats a pagar 1.493,69 € per satisfer la petició del govern espanyol.

Ángel Gabilondo | ACN

Una pràctica avalada pel Defensor del Poble

El Ministeri va apel·lar a l’article 15.1 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el qual afirma que “la llengua dels procediments tramitats per l’Administració General de l’Estat serà el castellà.

La Plataforma per la Llengua també assenyala que ministeris com el de Ciència i Igualtat també promouen aquest tipus de pràctiques lingüístiques. Unes pràctiques avalaes pel Defensor del Poble, encapçalat per l’excandidat socialista a la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo.