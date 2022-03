La CUP demana reprovar i cessar “immediatament” el conseller Cambray

La CUP portarà en el proper ple del Parlament una moció per reprovar el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, i per instar el Govern a que el cessi “immediatament”. El diputat cupaire Xavier Pellicer ha justificat aquest posicionament pel conflicte obert amb el professorat i també per com s’ha fet front a la sentència del 25% de castellà a les aules del país. “És imprescindible obrir un diàleg real amb la comunitat educativa i el comitè de vaga, més enllà del màrqueting i el postureig”, ha defensat Pellicer. “Fins ara —ha afegit—, el Govern no ho ha fet i ho hauria de fer d’una vegada per totes: atendre les més que justes i necessàries reivindicacions de la comunitat educativa per revertir les retallades i donar resposta a les grans mancances estructurals que té l’escola pública catalana”.

La CUP vol fer saltar Cambray, a través de la moció, i instar el Govern a “no acatar la sentència que imposa el 25% de castellà a les escoles”. Pellicer ha denunciat que Cambray ha demostrat la seva “incapacitat absoluta” com a conseller a obrir diàleg real amb la comunitat educativa i “haver posat el cap sota l’ala sobre la imposició del 25%”. Això, ha insistit l’anticapitalista, “l’incapacita per encapçalar la conselleria d’Educació”. “Ja en tenim suficient amb un estat espanyol en contra del català perquè el màxim responsable de la conselleria es dediqui a amagar el cap sota l’ala i a tirar-nos trets al peu”.

Sobre el català, Pellicer ha dit que l’acord d’ERC, JxCat, PSC i Comuns és “una proposició de llei contra la immersió lingüística” que “integra absolutament la imposició del 25% a les aules”. Pel cupaire, la modificació “el que fa és adaptar el marc que imposa la sentència, és una proposició de llei que toca de mort la immersió lingüística i deixa en mans dels centres educatius i els projectes lingüístics la presència del català i el castellà a les aules” Per la CUP, el que fa la modificació és “blindar la sentència del TSJC i deixa els centres a mèrcè de pressions de tribunals i altres sectors”.