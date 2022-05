La CUP acusa el PSOE de voler “rentar la seva imatge” amb el canvi de llei del CNI

El Catalangate ha tingut la primera conseqüència política: el canvi de la llei que regula el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). La diputada de la CUP Mireia Vehí ha assegurat que el president espanyol, Pedro Sánchez, està intentant “rentar la seva imatge internacional” amb el canvi del CNI i la taula de diàleg, que no dona resultats. “Espanya no té solució si no trenca amb la transició feta entre la por i el soroll de sabres”, ha assegurat al ple del Congrés dels Diputats.

Vehí ha assenyalat Sánchez com el màxim responsable de les actuacions del CNI i del Catalangate. De fet, l’ha acusat de ser el responsable de l’espionatge massiu per “motius ideològics” a independentistes. “El PSOE parla molt d’estat de dret, però quin estat de dret permet espiar polítics, advocats i periodistes i treballa per vulnerar drets fonamentals en comptes de defensar-los”, ha preguntat. La diputada de la CUP ha assegurat que Sánchez menteix o pel contrari “no controla les clavegueres” o “pensa que ho fa per prestar un servei patriòtic a Espanya”. El president espanyol, ha dit, “haurà d’escollir entre el bloc democràtic o l’autoritari”.

Les reaccions d’ERC i Junts

Prèviament el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha criticat les “excuses” del president espanyol per donar explicacions sobre el cas Pegasus. “Espanya fa olor de tancat”, ha assegurat. Sánchez ha negat qualsevol vincle del seu executiu amb l’espionatge massiu a l’independentisme. Rufián ha insistit que l’actitud de la ministra de Defensa, Margarita Robles, “fa mal” a l’Estat.

La líder de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, també ha carregat contra Sánchez i l’ha acusat d’evitar donar explicacions sobre el cas Pegasus assenyalant el CNI per l’espionatge a l’independentisme. “Vostè es pensa que som estúpids”, ha assegurat molt indignada amb l’actuació del president espanyol. “Avui hauria de donar explicacions, però només ens ha explicat contes”, ha denunciat des del faristol del Congrés.