La CUP debat si dona suport al decret estatal de mesures contra la guerra

La CUP no ha decidit encara la seva posició dijous vinent al Congrés dels Diputats, que ha de validar el decret del govern espanyol de mesures contra la guerra d’Ucraïna. La diputada de la CUP Laia Estrada ha explicat en declaracions al Parlament de Catalunya que “aquest matí els companys del Congrés estaven debatent encara què farien”. Precisament el suport al decret d’altres formacions independentistes, com ERC, està sent qüestionat davant l’escàndol del Catalangate.

Els cupaires en canvi han reclamat al Govern que congeli totes les relacions polítiques amb l’estat, i que això ha d’incloure també les reunions de treball dels Jocs Olímpics d’Hivern. Aquesta hauria de ser una mesura sostinguda fins que no hi hagi un aclariment sobre el Catalangate. La diputada cupaire Laia Estrada ha assegurat que els partits independentistes no han de “salvar la governabilitat” de l’estat espanyol i “no es pot dir que es congelen reunions i seguir parlant dels Jocs Olímpics i dir que és una altra cosa”. “Cal que es congelin les relacions a tots els nivells i no només parlem de la taula de diàleg”. El Govern ha anunciat avui que les relacions amb el govern espanyol quedaven restringides al mínim i que la taula de diàleg estava congelada i aparcada.

La CUP reitera el rebuig a la taula de diàleg

Estrada ha considerat que la taula de diàleg és “un marc totalment cremat” i també ha emplaçat ERC i JxCat de congelar “totes les reunions bilaterals, sectorials i a totes aquelles que siguin per parlar de projectes comuns”. Per la diputada cupaire, “això ha de quedar absolutament congelat, mentre l’estat espanyol no reconegui el que ha succeït, mentre no garanteixi que aquest fet no es tornarà a produir”. Els anticapitalistes estan convençuts que l’Estat “no farà això” perquè “ja ha posat de manifest el seu desinterès absolut” i no ha fet ni el “mínim”.

La diputada de la CUP ha insistit que ERC i JxCAT, “que són els partits que mantenen relacions” amb el govern espanyol “i negocien qüestions”, haurien de prendre nota i ha recordat que els cupaires no tenen relacions amb la Moncloa i no en garanteixen la governabilitat. Si ERC i JxCat “volen seguir gestionant engrunes autonomistes, que ho facin com a mínim amb dignitat”, ha subratllat Estrada.

El Govern ha assegurat avui sentir-se obligat a “restringir les relacions polítiques a les mínimes” amb la Moncloa per la manca d’explicacions sobre el Catalangate. Això fa que la taula de diàleg quedi “congelada i aparcada” fins que no hi hagi respostes satisfactòries. A més a més, l’Executiu ha aprovat aquest dimarts emprendre un conjunt d’iniciatives polítiques, jurídiques i d’investigació per anar fins al fons del cas d’espionatge Catalangate, ha anunciat la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja.

Des de fa dies diversos sectors de l’independentisme reclamen que el Govern adopti una postura més ferma contra el govern espanyol pel cas d’espionatge. El Consell de Govern del Consell per la República va emetre diumenge un comunicat en el qual reclamava que es trenquessin totes les relacions polítiques amb el govern espanyol arran d’aquest cas d’espionatge. El president de la institució, Carles Puigdemont, fins i tot va arribar a reclamar que es fessin detencions.