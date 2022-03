Cs denuncia Cambray i el departament per incomplir la sentència del 25%

Ciutadans ha anunciat aquest dilluns una denúncia davant la Fiscalia contra el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, i quatre càrrecs més d’Educació. La denúncia es fonamenta en el suposat incompliment de la sentència del 25% de castellà que va ordenar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va ratificar posteriorment el Tribunal Suprem en rebutjar el recurs de cassació de la Generalitat. El passat divendres va expirar el termini de dos mesos per aplicar la resolució, i Ciutadans ha denunciat aquest mateix dilluns un delicte de prevaricació per les “instruccions i consignes” que la conselleria “ha impartit” per tal d'”evitar” el seu compliment.

Més enllà del conseller Cambray, el partit taronja també denunciarà la Secretaria General del Departament d’Educació, l’Assessoria Jurídica, la Inspecció i la Subdirecció General de Plurilingüisme. El president del partit, Carlos Carrizosa, també ha atribuït “responsabilitats” al president de la Generalitat, Pere Aragonès, tot i que no està inclòs en la denúncia.

Cambray esquiva la sentència amb un decret “sense percentatges”

El conseller d’Educació va explicar en la darrera roda de premsa posterior al Consell Executiu la manera com el departament intentarà esquivar la sentència del 25%. Cambray va anunciar una consulta prèvia a un decret de desplegament del règim lingüístic que no inclourà percentatges de castellà. Posteriorment, el departament d’Educació va explicar que ja ha fet arribar al TSJC un escrit en el qual explica tots els canvis normatius que la Generalitat ha posat en marxa en les últimes setmanes.

En el text, però, no hi ha cap referència als percentatges que reclama el tribunal i el departament es limita a repetir que tots els canvis es fan “d’acord amb l’evolució metodològica de l’aprenentatge i d’acord amb la realitat lingüística de cada entorn educatiu”. En aquest marc, Ciutadans ha decidit denunciar davant la Fiscalia Cambray i quatre càrrecs més d’Educació.