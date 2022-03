Cs denunciarà la delegada del Govern a la UE per comparar Espanya i Rússia

Ciutadans continua l’ofensiva judicial. El partit espanyolista ha anunciat que denunciarà davant la Comissió Europea la “intolerable” comparació entre Espanya i Rússia que va fer la delegada adjunta de la Generalitat davant la Unió Europea (UE), Erika Casajoana, aquest dimarts. Casajoana va dir al ple que “no es pot dir als ucraïnesos que són els campions dels valors europeus i després, quan Espanya ens trepitja, mirar cap a un altre costat”.

La representant del Govern va assegurar al Parlament de Flandes que a Europa es “trepitgen” els drets dels ucraïnesos i els dels catalans. “El que hem demanat a Europa, i no hem aconseguit encara, és que defenseu els valors europeus a Catalunya amb la mateixa energia i convicció que a Bielorússia, a Ucraïna i a Moscou“, va demanar.

Ciutadans, “molt de dretes” en qüestions sobre Catalunya

“Em pregunten si hi ha algun exemple a Europa dels llaços grocs. Sí, a Moscou. Si portes un cartell blanc, t’arresta la policia. A Catalunya, si portaves una samarreta groga no podies entrar en un estadi de futbol”, va continuar Casajoana en una nova comparació d’Espanya amb Rússia. La delegada catalana fins i tot va anar més enllà i va carregar contra Ciutadans en concret. El va qualificar de ser “molt de dretes” en les qüestions relatives a Catalunya i va explicar que “volen prohibir el català a les escoles” i “anar per tots”. “Han nascut per a lluitar contra els catalans”, va reblar.

Per tot això, l’eurodiputat Jordi Cañas serà l’encarregat de denunciar davant la Comissió les seves paraules. Segons fonts de Ciutadans consultades per Europa Press, el partit sol·licitarà mesures per a evitar que càrrecs amb representació davant les institucions comunitàries “ataquin i facin campanya contra la UE i els seus Estats membre”. Ciutadans considera fora de lloc el símil d’Espanya amb el “criminal de guerra”, i líder rus, Vladimir Putin, el que els ha portat a prendre la decisió de denunciar.