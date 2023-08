Un Congrés de Cultura Catalana per ￼recuperar “l’autoestima col·lectiva”

Fa un any, la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) acollia la presentació d’una nova iniciativa per a la construcció nacional catalana. Un projecte batejat com el Congrés de Cultura Catalana, una posada al dia del gran congrés que l’any 1975 va redefinir amb èxit el catalanisme polític, social, econòmic i cultural. Més de 40 anys després, i en un context polític molt diferent i amb la llarga ressaca del Primer d’Octubre i les seves conseqüències, el nou conclave s’ha posat en marxa i ja té calendari per “remasteritzar” el catalanisme i “crear identitat”.

En el mateix escenari de l’UCE, aquest divendres els impulsors de la iniciativa van presentar tota la logística del Congrés. Un programa, agenda i calendari definits en una norantena d’actes en quatre àmbits de treball que s’han d’enllestir el 2025. L’esdeveniment busca provocar un “gran impacte” per tal de “contribuir a recuperar l’autoestima col·lectiva” amb l’objectiu de “redefinir la capacitat d’acció dels diversos pobles que integren els Països Catalans”.

Josep Ramon Barberà, Esteve Plantada, Blanca Pujals, editora i comunicadora, Blanca Garcia-Oliver, en un momentd e l’acte/Josep Maria Montaner

Acabar amb el “derrotisme”

Amb el títol L’horitzó dels Països Catalans al segle XXI. Com ha de ser el nou Congrés de Cultura Catalana? Esteve Plantada, director Congrés de Cultura Catalana, Blanca Pujals, editora i comunicadora, Blanca Garcia-Oliver, filòloga i membre de Joves Acció Cultural, i Josep Ramon Barberà, doctor en dret i membre de la Comissió de Garanties ‘Accés a la Informació Pública, van presentar el guió de treball i les línies mestres del calendari i les tasques. El context de treball, els organitzadors del Congrés consideren que “el món digital” permet establir nous “reptes i oportunitats” així com la globalització, i la situació de la llengua catalana i el seu ús per part dels influencers.

Un dels objectius d’aquest macroprojecte estableix “acabar amb el derrotisme i de la necessitat de reactivar els Països Catalans, amb optimisme, generositat i confiança”. “Apostem per crear identitat, i no només preservar-la”. Per portar-ho a terme, s’estableixen quatre grans àmbits i una norantena d’actes amb la mirada posada al 2025. Els quatre àmbits són quatre preguntes: “Com ens mantenim?, Com ens comuniquem?, Com ens cuidem?, i Com ens cohesionem?”. “Cadascun d’aquests àmbits identificarà 10 reptes i cada repte generarà 2 accions: una ponència i una acció performativa”, detalla Plantada.

En total, seran 80 actes repartits arreu del territori, de caràcter interdisciplinari i obert, a partir del treball en xarxa, “el més inclusius, plurals i rejovenits que sigui possible”, assenyalen des del Congrés. “No visualitzem el Congrés com un conjunt de ponències al voltant d’uns eixos temàtics” sinó un teixit sòlid i viu que tingui impacte en les persones”, indica Plantada. “La idea és repensar una societat transversal amb un ferm equilibri de gènere, territorial i generacional”, afegeixen. Per la seva banda, el jurista Barberà creu que el Congrés ha de “facilitar l’accés de les noves generacions, amb nous actors i lideratges”, així com “promoure el desbloqueig polític, la innovació i la creativitat”. La cultura, entesa en un sentit ampli, és fonamental: “produeix resiliència i cohesió en una comunitat que navega en una situació canviant”.