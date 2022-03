Els Comuns intenten treure la taula de diàleg dels llimbs

La taula de diàleg continua sense tenir una data per reunir-se, tot i que es tracta d’una prioritat pel Govern. Aquesta setmana mateix, la portaveu de l’executiu, Partícia Plaja, va dir que l’esclat de la guerra a Ucraïna no té perquè afectar els plans de nova reunió en les properes setmanes. Abans d’aquesta nova crisi que ha convulsionat tot el món, la política catalana estava immersa en la discussió sobre la taula de diàleg i els escassos resultats de la darrera reunió de la comissió bilateral Generalitat-Estat. Una nova moció que els Comuns porten al proper ple del Parlament recuperarà el debat sobre la taula amb un intent d’introduir la negociació d’un nou model de finançament.

Els Comuns de Jéssica Albiach porten una proposta que insti el Govern a plantejar “el canvi de model de finançament a la mesa de diàleg”. Es tracta d’una proposta que el mateix Govern ja ha rebutjat de ple perquè la seva voluntat és mantenir aquest espai de negociació amb el govern espanyol per parlar exclusivament de dos punts: amnistia i autodeterminació. Com han apuntat alguns politòlegs, introduir la discussió sobre el finançament en aquesta taula permetria desencallar les convocatòries. Però, ara per ara, el Govern no està disposat a cedir.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en una roda de premsa a la seu del partit (ACN)

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha estat taxativa en aquest sentit i ja fa setmanes que va advertir que els republicans no volen afegir a la taula altres temes de discussió que no siguin els que han provocat el conflicte polític. Les noves detencions aquesta setmana de persones que van participar en el tall de La Jonquera convocats pel Tsunami Democràtic fa preveure que tampoc ara hi hagi massa motius per suavitzar postures.

Una hisenda pròpia i solidària

La moció dels Comuns que haurà de discutir-se al ple de la setmana que ve també constata “la necessitat d’impulsar un canvi de model de finançament de la Generalitat” i manifesta que “cal més sobirania fiscal i més suficiència econòmica”. Els de Jéssica Albiach també aposten per “construir una proposta d’Hisenda Pròpia i Solidària, que doni autonomia fiscal a Catalunya”. Ara bé, la seva proposta indica que cal que aquesta autonomia “se suporti en el principi de fraternitat amb la resta de pobles i la ciutadania de l’Estat”.

El text que presenten els Comuns insta el Govern ha donar suport a la creació d’una Comissió d’Estudi al Parlament per a un nou finançament de Catalunya, coordinar propostes de treball de la Comissió d’Estudi amb el País Valencià i les Illes Balears. Els Comuns també reclamen plantejar com a base del nou model “que acabi amb la competència deslleial i amb els paradisos fiscals dins del nostre país”.

Garantir el principi d’ordinalitat

La moció també advoca per garantir el principi d’ordinalitat i, per tant, clarificar el sistema d’anivellament i revisar l’existència d’altres fons per evitar que es produeixin distorsions i greuges garantint que “els territoris que més aporten quedin per darrera en recursos disponibles per habitant d’altres territoris, després d’aplicar-se el sistema d’anivellament”. La proposta dels Comuns també defensa desenvolupar plenament l’Agència Tributària de Catalunya “tot garantint els mecanismes de coordinació i col·laboració perquè puguin funcionar en un model de finestreta única”.

Finalment, la moció reclama que s’asseguri “el principi de lleialtat institucional en el marc del nou model per l’exercici legítim de les nostres competències, mitjançant l’establiment de mesures i indicadors adients”.