El jutge envia a judici per prevaricació l’exalcalde socialista de Tarragona

Nou episodi del cas Inipro de l’Ajuntament de Tarragona. El titular del Jutjat d’Instrucció 1 de Tarragona ha decretat l’obertura del judici oral del cas de corrupció municipal Inipro. L’instructor ha imposat una fiança de 367.280 euros a l’exalcalde socialista del PSC, José Félix Ballesteros. De fet, el jutge considera que hi ha prou indicis per jutjar-lo per prevaricació, frau en la contractació, alteració de preus públics i de subhastes públiques falsedat en document públic i falsedat en document mercantil, malversació, tràfic d’influències i abús de funcions públiques. El jutge també inclou com a responsables subsidiaris el PSC si els processats no complissin les seves obligacions condemnatòries.

Interlocutòria del jutge sobre el cas Inipro / El Món

En la interlocutòria, comunicada a les parts aquest divendres i a la qual ha tingut accés El Món, defineix les funcions dels nou processats, membres de l’equip de govern municipal i de la gestió econòmica i pressupostària del consistori i deriva la responsabilitat fins i tot al PSC per la seva responsabilitat a títol lucratiu. El cas Inipro, que va començar ja fa gairebé 10 anys, estudia el desviament de fons públics per finançar campanyes electorals dels socialistes.

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, en la seva declaració davant el jutge va defensar que els contractes que l’Ajuntament va signar amb l’empresa Inipro per potenciar l’associacionisme entre immigrants “eren dins de la legalitat” i que ell va obrar correctament. En declaracions judicials va assegurar que aquests contractes no només eren legals, sinó també “necessaris”.

L’Ajuntament serà part

A mitjans de febrer l’Audiència de Tarragona va ordenar el jutge que permetés l’Ajuntament de la ciutat ser part del cas. En la seva resolució, el tribunal va considerar que el consistori tenia dret a personar-se com a perjudicat. El maig del 2021, el jutge instructor havia denegat la petició per “extemporània” perquè ja s’havia dictat la interlocutòria de procediment abreujat i s’havia qualificat el delicte, una decisió més que qüestionable des del punt de vista processal. De fet, la mateixa Audiència va acceptar la interpretació que feia l’advocat Ramon Setó i criticava la confusió de dates del mateix instructor, a més de defensar que l’Ajuntament té tot el dret de personar-se a la causa com a part perjudicada.