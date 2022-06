Camacho deia a Villarejo que els espanyols a Catalunya eren com els jueus amb Hitler

La comparació de l’independentisme amb el nazisme ha estat un dels mantres habituals de l’unionisme. La prova del nou és una conversa del 6 de novembre del 2012 entre la llavors líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, i el comissari d’intel·ligència del Cos Nacional de Policia, ara jubilat, José Manuel Villarejo. Segons la gravació de la conversa, a la qual ha tingut accés El Món, l’actual senadora popular per l’Assemblea de Madrid creia que a Catalunya es carregaven les culpes de tots els mals als espanyols com el règim de Hitler feia amb els jueus.

Tant és així que Villarejo mostra empatia amb la “duresa” de la situació, que compara també amb Sicília, i l’asserena comunicant-li que li explicarà a la “jefa”, María Dolores de Cospedal, aleshores secretària general del PP i presidenta de Castella-la Manxa i que després seria ministra de Defensa. Així mateix, li diu que li sap greu, però que “s’ha de quedar a Catalunya”. Però que no s’amoïni que “el tindrà a ell i a tota la seva gent”.

“És molt dur”

En la conversa, just a l’inici de l’Operació Catalunya, i a pocs dies de les eleccions de novembre del 2012, convocades de manera avançada pel president Artur Mas, Camacho es queixa de com la fa patir la situació. Tot mentre se la sent animada passant telèfons i noms per elaborar una llista negra d’independentistes a investigar, entre els quals el mateix Artur Mas i Jaume Giró. “Sàpigues que no estàs sola, qualsevol cosa que necessitis…, el que sigui”, li ofereix el comissari. “És molt dur!”, replica Camacho amb to victimista. “Ja, ja, però t’ha tocat, lamentablement”, continua el comissari.

En aquest marc, Camacho demana a Villarejo que transmeti la seva percepció sobre la seva col·laboració a la “jefa”, en referència a Cospedal. “Li has de dir a la jefa!”, li reclama l’ara senadora, desitjant fer punts a ulls de la secretària general del PP. “Ella ja ho sap!”, sentencia Villarejo amb satisfacció. De fet, Camacho deixa caure que marxaria amb ella, a Madrid, de gust. Una opció que el comissari talla de soca-rel. “No te’n pots anar, lamentablement, ja sé que és una putada”, li contesta. “És dur”, insisteix Camacho. Una sensació que emfatitza el comissari amb un “és dur, dur, però…”

Part de la conversa entre Villarejo i Sánchez-Camacho sobre la duresa de la situació a Catalunya i li demana que informi a Cospedal de la seva feina a Catalunya/Quico Sallés

“Societat podrida” a Catalunya

Camacho parla desacomplexadament davant el comissari i va a per totes descrivint la seva visió de la societat catalana. “Amb aquests miserables, corruptes, que han estafat la gent, que es creuen que són millors…”, exposa amb un to forçadament irat. “Això és com Sicília”, apunta el comissari. Però Camacho no s’arronsa i continua el seu discurs: “I els nostres…, nosaltres som els dolents, quan els corruptes i viciosos són ells!”, etziba.

“Però has vist que això és com Sicilia, hi ha omertà [silenci mafiós], que aquí la gent es posa en una cua a veure quan els toca a ells, tots són conscients del 4% [les suposades comissions], d’això i allò altre, és al·lucinant”, complementa el comissari. “Tots! Jo no he vist una societat més podrida i més anestesiada que aquesta…”, addueix Camacho. “Lamentablement…”, respon Villarejo.

Part de la conversa entre Villarejo i Camacho on explica que la socitat catalana està podrida/Quico Sallés

El documental de la 1 sobre Hitler i la comparació amb Catalunya

Davant aquest tèrbol panorama que narra l’aleshores líder del PPC, busca una referència històrica. Tampoc s’hi esmerça gaire en el rigor de la recerca, perquè relaciona la situació en un “documental de la 1” –tot i que normalment els emeten a l’altre canal de TVE i són coneguts popularment com a “documentals de la 2”– sobre “l’Alemanya del 33 al 35” i l’arribada de Hitler al poder. En aquest marc, Camacho relata que Hitler es va aprofitar d’una “societat anestesiada” per crear un “enemic que era el judaisme”. “És l’antisemita, aquí és l’antiespanyol”, conclou la popular. “Els jueus eren els responsables del capitalisme, aquí els espanyols som els responsables de la crisi”, addueix. Així compara l’antisemitisme amb el “mateix que passa aquí”. Villarejo complementa el raonament amb la “campanya d’agitprop” i amb el “naixement de les camises marrons“. Fins i tot els dos recorden “la nit dels ganivets llargs” com si s’hagués de registrar a Catalunya. Camacho apuja l’aposta vinculant fins i tot la Renfe als operatius de propaganda antiespanyola per les manifestacions de la Diada. Villarejo assegura que “ja fa un any” que els independentistes treballen en aquesta estratègia. Continuarà.