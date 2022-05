Borràs, a Rovira: “No exigeixo cap suport a cegues, sinó presumpció d’innocència”

La presidenta del Parlament i futura presidenta de Junts, Laura Borràs, ha replicat la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que fa uns dies la va acusar de buscar un “suport a cegues” de tot l’independentisme i de posar en risc el “projecte col·lectiu” del moviment. “No exigeixo suport a cegues, sinó respecte a la presumpció d’innocència”, ha etzibat Borràs en una entrevista a Catalunya Ràdio. “No necessito que ningú m’absolgui, sinó que ningú em jutgi”.

Borràs s’ha mostrat dolguda per les paraules de Rovira, ja que considera que precisament ella hauria de saber “com funciona la justícia espanyola”. La dirigent d’ERC, exiliada a Suïssa, va assegurar que quan un independentista és acusat de “mala gestió o corrupció” el que ha de fer és “aclarir” el seu cas i no “sacrificar tot el moviment independentista exigint-li suport a cegues”. Segons Rovira, “és molt millor que s’aclareixin els fets tranquil·lament, netament, i si no ha passat res, ja tornarà”.

Avaluació del pacte de Govern amb ERC

La nova presidenta de Junts ha avançat que el partit farà una “auditoria” del grau de compliment del pacte de Govern amb ERC, però ha evitat dir què passarà si l’avaluació és negativa i es conclou que no s’estan assolint els acords signats amb els republicans ara fa un any. “Farem una avaluació seriosa i basa en evidències”, ha dit. “És important que tinguem dades que reforcin les nostres opinions”. Borràs ha afirmat que el partit presentarà l’auditoria a la militància i que sotmetran al vot de les bases com respondre.

Laura Borràs i Jordi Turull / ACN

La dirigent de Junts també ha explicat que ella “no hauria fet mai el pacte amb el PSC a la Diputació” perquè posa la formació “en la lògica de normalitzar” la repressió de l’independentisme. Borràs ha assegurat que el govern espanyol hauria de voler “netejar les clavegueres” de l’estat i ha lamentat que la Moncloa fingís que apostava pel diàleg mentre espiava independentistes. “No volen resoldre el problema, volen acabar amb el problema”, ha insistit. “El diàleg es fa de manera franca, no amb les clavegueres”.

Borràs ha assegurat que Junts no vol “donar suport a governs que perjudiquen l’independentisme i perjudiquen Catalunya” i per això ha reclamat a ERC que aposti per la unitat de l’independentisme a Madrid.

Llista unitària per liderar Junts

La presidenta del Parlament ha assegurat que tant ella com Turull han “treballat molt” per aconseguir una candidatura única per liderar Junts i ha negat que hi hagi hagut “desacords i desavinences”, sinó molta feina per presentar un projecte “sòlid, atractiu i representatiu de la pluralitat i la transversalitat” del partit. “No anava de càrrecs o persones, sinó de projecte al servei del país”.