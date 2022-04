VÍDEO | Borràs té un lapsus i diu Esquerra “Repel·lent” en lloc de “Republicana”

Moment de distensió al ple del Parlament aquest dimecres gràcies a un lapsus de la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs. El fet s’ha produït durant la sessió de control al Govern en un moment en què la presidenta ha donat pas al diputat d’ERC José Rodríguez, que havia de plantejar una pregunta al conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, sobre mobilitat segura. “Pregunta al Govern a respondre oralment al ple sobre la seguretat viària, formula la pregunta el diputat senyor José Rodríguez en nom del grup parlamentari d’Esquerra Repel·lent…”, ha dit Borràs, tot i que ràpidament s’ha adonat de l’error i ha corregit amb un mig somriure als llavis “Republicana”.

Rodríguez, estupefacte, ha rigut i li ha donat les gràcies a la presidenta mentre de fons se senten riures dels parlamentaris que també s’han adonat del lapsus. Poc després el mateix diputat republicà ha acudit a Twitter per fer broma amb l’anècdota. “Ja m’havien dit diputat “trinitro” [el seu nom a Twitter] en comissió, però ara m’han canviat de grup parlamentari al d’Esquerra Repel·lent de Catalunya. Humanum errarum est i fins i tot na Laura Borràs en comet”, ha escrit Rodríguez al seu compte a Twitter.

Ja m'havien dit diputat "trinitro" en comissió, però ara m'han cambiat de grup parlamentari al d'Esquerra Repelent de Catalunya.



Humanum errarum est i fins i tot na @LauraBorras en comet. 🤪 pic.twitter.com/99Qibn03GV — Jose Rodríguez (@trinitro) April 27, 2022

La presidenta al·lega un “embarbussament”

La presidenta ha reconegut l’error també a través de Twitter i ha demanat disculpes. “Jose! Disculpa l’embarbussament! T’agraeixo l’esportivitat amb què t’ho has agafat”, li ha dit després Borràs al diputat alleugerida perquè el lapsus no hagi obert una nova crisi entre els dos partits, que fàcilment s’enganxen en debats i discussions polítiques.

Jose! Disculpa l’embarbussament! T’agraeixo l’esportivitat amb què t’ho has agafat 😜 — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) April 27, 2022

El lapsus de Borràs ha arribat després d’un moment de tensió que la presidenta ha viscut amb el grup parlamentari de Cs. De fet, la presidenta s’ha vist obligada a expulsar el diputat taronja Matías Alonso, que s’ha posat a cridar en protesta perquè la presidenta ha llegit en veu alta una declaració contra el Catalangate. Segons Cs, Borràs ha violat el reglamente perquè diuen que només es poden llegir declaracions aprovades per unanimitat i en aquest cas només tenia l’acord d’ERC, JxCAT, CUP i Comuns.

Un ple d’alta intensitat pel cas Pegasus

Aquestes han estat dues situacions anecdòtiques en un ple del Parlament on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat el cap de la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, per les seves explicacions sobre el cas Pegasus fetes al Congrés dels Diputats aquest dimecres. En la sessió de control al Govern, Aragonès ha lamentat que “les explicacions fins ara” sobre l’escàndol “han estat absolutament insuficients i en alguns casos insultants els darrers dies i avui especialment”. El president es referia exactament a la intervenció de Robles a Madrid on ha deixat entendre que el CNI va espiar independentistes.

Les paraules de Robles han enervat especialment el president de la Generalitat que ha arribat a dir que les declaracions “incapaciten políticament” la ministra per seguir en el càrrec “i gestionar el pitjor escàndol d’espionatge de les darreres dècades”. Aragonès ha assegurat que si aquest cas s’hagués donat entre dos governs sobirans la crisi seria de “dimensions internacionals”, però ha recordat que Catalunya encara no ho és. “Avui els que defensem aquesta causa acumulem més raons per defensar-ho”, ha reblat.

Aragonès ha recordat la bateria d’accions que el Govern ha plantejat tirar endavant per fer front al cas Pegasus, després que ahir s’anuncié que l’executiu restringia al “mínim” les relacions amb el govern espanyol. Seguint amb les paraules de Robles, Aragonès ha recriminat que es naturalitzi el fet que es pugui espiar polítics que defensen “una opció legítima” i que guanyen a les urnes. “Robles hauria d’assumir responsabilitats, si no ho sabia, per incompetent i si ho sabia per vulnerar els principis democràtics més bàsics”, ha afegit Aragonès. El president ha dit que si la ministra no vol dimitir hauria de ser forçada a fer-ho.