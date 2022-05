Borràs demana “fermesa i consens” per “preservar” el català

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha demanat “fermesa i consens” per fer front a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga totes les escoles de Catalunya a fer un 25% de les classes en castellà en un termini de 15 dies. Borràs ha matisat, però, que aquest consens necessari “ha de servir per preservar la llengua” i no pas per “retrocedir en la seva defensa”.

Borràs ha fet aquestes declaracions al començament del ple del Parlament, des d’on ha qualificat aquesta sentència d'”intromissió judicial”. La presidenta del Parlament ha recordat que sempre que s’han aprovat lleis lingüístiques a la cambra catalana s’ha comptat amb “majories molt àmplies” que ha demanat que es respectin. “Els països democràtics estan construïts en base als consensos que els expliquen i els identifiquen”, ha assegurat Borràs, que ha exigit respecte a aquests consensos perquè és “un principi bàsic que defineix la qualitat democràtica del país”.

Vox demana la dimissió de Borràs

Durant la intervenció de Borràs els grups parlamentaris de Ciutadans i Vox li han recriminat que es pronunciï sobre aquestes qüestions i posi en dubte les decisions judicials. Els dos partits unionistes han criticat la presidenta i posteriorment el portaveu de Vox Joan Garriga ha demanat la seva dimissió per “fer discursos polítics per agradar a Junts per Catalunya”. Garriga creu que Borràs no compleix amb la seva funció de neutralitat política.

A banda, Garriga ha amenaçat amb una querella per desobediència al Govern en cas que no apliqui la sentència del 25%. Fins i tot ha anat més enllà i ha exigit a Aragonès que compleixi la interlocutòria del TSJC si no vol que demanin la “suspensió de l’autonomia”. “Poc ens sembla limitar el dret al 25%. Però han de complir amb el poc que ja estableix la justícia”, va dir Garriga ahir uns minuts després que es fes pública la notícia.