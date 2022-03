Revelen que la carta del Borbó emèrit la va escriure La Zarzuela i no ell

L’operació per salvar la monarquia espanyola iniciada el 2014 amb l’abdicació de Joan Carles I en favor de Felip VI ha culminat aquesta setmana amb la publicació d’una carta signada pel Borbó emèrit que, en realitat, no va escriure ell, cosa que era òbvia però calia confirmar-ne els detalls. Segons publica aquest dimecres el diari El País, la carta fake en realitat va ser redactada pels assessors de l’actual titular de la corona espanyola, amb la supervisió directa del mateix Felip VI i el consens de La Moncloa i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, almenys pel que fa a les “línies generals”.

L’únic paper que ha tingut el Borbó emèrit en tota aquesta posada en escena per comunicar oficialment que es queda a viure a Abu Dhabi és la de l’acceptació d’un pacte. Un acord que, d’altra banda, li resulta molt convenient, ja que mantenir la seva residència al país àrab li estalvia tenir al damunt la pressió mediàtica que trobaria a l’estat espanyol –encara que només fos per tafaneria, amb robats fotogràfics i altres curiositats– i les possibles inspeccions fiscals que se li podrien fer si tornés a residir-hi.

L’exdirector del CNI va portar la carta en mà a Joan Carles I

La carta, en forma d’esborrany que s’hauria limitat a signar, va arribar a Joan Carles de Borbó en mà el cap de setmana passat. L’hi van portar a el seu retir daurat a Abu Dhabi el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, i l’exdirector del CNI, el general Félix Sanz Roldán. El viatge estava previst en principi per fer-li arribar les resolucions de la fiscalia que van ser notícia la setmana passada, quan es va saber que s’arxivaven les investigacions d’aquest òrgan sobre els possibles delictes comesos per Joan Carles de Borbó. Els fiscals admetien que hi havia indicis dels delictes comesos, però asseguraven que no es podia tirar la investigació endavant perquè els fets eren de quan exercia com a cap d’Estat, de manera que preval la inviolabilitat que proporciona aquest càrrec.

L’única concessió no prevista que fa Joan Carles I en aquesta carta, que es va publicar a la web de la casa reial espanyola com si fos un text que ell hagués escrit i enviat al seu fill, és el compromís de no allotjar-se a La Zarzuela ni en cap edifici de Patrimoni Nacional quan visiti l’estat espanyol, excursions que sí que han quedat previstes.

Pedro Sánchez ho sabia

Pel que fa al paper de Pedro Sánchez, està sent tan ambivalent com sol ser en tot el que es refereix a la corona espanyola. La posició del president del govern espanyol –com han fet sempre els líders del PSOE, inclòs Felipe González en els seus primers anys de presidència– sempre és de defensa de la institució i del paper del cap de l’Estat, que ara és Felip VI. En canvi, sempre intenta mantenir una posada en escena en què se suposa que demana que Joan Carles I s’expliqui davant els ciutadans per les irregularitats comeses durant anys.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb el rei Felip VI, en una imatge d’arxiu

En aquest sentit, aquesta setmana Pedro Sánchez assegurava que havia conegut la carta dilluns mateix, quan es va difondre públicament, i ara queda clar que no era cert, tot i que el mateix diari El País matisa que no en coneixia la literalitat completa. Sigui com sigui, Pedro Sánchez aquest dimarts demanava a Joan Carles de Borbó, una vegada més, que doni explicacions. I així tanca el cercle i es tanca l’afer que ha fet trontollar la tranquil·litat de la monarquia espanyola els darrers anys, quan s’han fet públiques dades cada vegada més evidents dels negocis bruts del que va ser el cap d’Estat ungit per Franco i confirmat pel pacte de la Transició.