Qui és un bon català? Els unionistes, els que més importància donen als orígens

Els votants unionistes són els que més importància donen als orígens d’una persona a l’hora de determinar si és i no un bon català. Segons una macroenquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) sobre identitats culturals, nacionals i europees avançada pel Nació Digital, els votants de PP, Vox i PSOE-PSC són els que donen més valor a qüestions com el lloc de naixement, la nacionalitat o el llinatge familiar per considerar algú un veritable català. Fins i tot Unides Podem i En Comú Podem tenen un percentatge significatiu de votants que donen molta importància als orígens. En canvi, els partits independentistes catalans són, amb diferència, els que menys es fixen en aquestes qüestions i queden lluny dels nacionalistes bascos, que en aquest terreny són més pròxims a les formacions espanyolistes.

L’enquesta del CIS, que s’ha fet a 7.643 persones d’arreu de l’estat, és una de les més completes que s’han fet darrerament i es va elaborar coincidint amb la campanya i la ressaca postelectoral de les municipals i autonòmiques del 28-M. Malgrat la polèmica investidura de la xenòfoba Sílvia Orriols com a alcaldessa de Ripoll, l’estudi demostra que l’independentisme té un caràcter més obert del que venen certs sectors de l’unionisme i atorga més pes a haver viscut Catalunya o parlar el català que a altres qüestions d’origen. El qüestionari inclou un apartat específic per preguntar sobre diverses qüestions “importants” per a ser considerat un veritable català o, en la resta de territoris, un veritable habitant d’aquella regió.

Importància que els votants de cada partit donen a haver nascut en un lloc concret per ser un bon habitant d’aquell territori / CIS

A continuació repassem els diferents punts pels quals pregunta l’estudi del CIS. A sota de cada ítem hi ha una llista per ordre descendent dels votants de cada partit que consideren la qüestió esmentada força o molt important a l’hora de determinar qui és un bon català o, en els cas dels enquestats d’altres territoris, qui és un bon habitant d’aquella regió.

1. Haver nascut al territori

PP – 63,1%

Vox – 61,2%

PSOE-PSC – 59,2%

Unides Podem – 47,5%

En Comú Podem – 38,2%

Junts – 31,6%

ERC – 28,3%

CUP – 22,9%

2. Tenir la nacionalitat espanyola

PP – 71%

Vox – 70,5%

PSOE-PSC – 55,4%

Unides Podem – 33%

En Comú Podem 31%

ERC – 17%

Junts – 13,3%

CUP – 8,1%

3. Haver viscut al territori

PP – 82,4%

Vox – 80,4%

PSOE-PSC – 80%

En Comú Podem – 77,4%

Unides Podem – 75,9%

Junts – 75,8%

ERC – 74,4%

CUP – 54,7%

4. Parlar la llengua del territori

Junts – 78,1%

ERC – 76,9%

CUP – 71,1%

En Comú Podem – 59,5%

PSOE-PSC – 52%

PP – 50%

Unides Podem – 49,5%

Vox – 46,8%

5. Ser descendent de diverses generacions de persones nascudes al territori