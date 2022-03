L’Audiència Nacional dona la raó a Villarejo pel cas de les agendes

Cop a la instrucció del cas Tàndem sobre les activitats del comissari jubilat José Manuel Villarejo. La Sala Penal de l’Audiència Nacional, que presideix el magistrat Félix Guevara i n’ha estat ponent, Carlos Fraile, ha estimat un recurs del comissari i ha ordenat al jutjat lliurar-li una còpia de les seves agendes, tal com va sol·licitar en un escrit presentat 9 de juliol del passat any. Una resolució que arriba després d’un llarg teva meva amb el magistrat instructor, Manuel Garcia Castellón, i en ple judici per tres peces separades del cas, on també havia demanat com a qüestió prèvia el lliurament de la documentació. De fet, considerava que s’havia vulnerat el seu dret a la defensa.

En una interlocutòria, a la que ha tingut accés El Món, els magistrats de la Secció Tercera revoquen la interlocutòria del Jutjat Central d’Instrucció 6, en el marc de les peces separades 7 i 28, amb què es va desestimar la sol·licitud de devolució de les agendes amb l’argument de què es tracta , d’una banda, de peces de convicció i, de l’altra, que ja hi té accés i les pot consultar, com la resta de les parts.

La Sala assenyala ara que els raonaments de l’instructor són vàlids per desestimar el lliurament de les agendes que, com a eventuals mitjans de prova documental, han de romandre a les actuacions, però no serveixen per sustentar el rebuig de la petició subsidiària de lliurament de còpies que l’apel·lant, en la seva condició de part en el procediment, formula en l’exercici dels seus drets, que només queden exceptuats en el cas de documents secrets o reservats, condició que no consta que sigui així. Tot i que el jutge va expurgar documentació en el seu dia cap el Centre Nacional d’Intel·ligència perquè considerava que era susceptible de ser classificada com a reservada i secreta.

L’argument dels magistrats és força contundent, recordant que en igualtat d’armes totes les parts han de tenir accés a la mateixa prova. “Si els diaris han estat admesos, a petició de l’acusació, com una font de prova i han tingut virtualitat fins i tot per fer dirigir el procés contra diversos investigats, i és inqüestionable que tenen interès per a les tesis acusatòries, també la podran tenir per a la defensa, que ha de poder comptar, en igualtat d’armes, amb el mateix accés que l’acusació publica i amb totes les conseqüències que se’n derivin, és a dir, sense necessitat d’acudir a la secretaria”, expliquen.

De fet, aquesta va ser una batalla de l’advocat de Villarejo, Antonio José García Cabrera, que va collar el ministeri públic que sempre s’ha oposat a què tingués accés digitalitzat dels documents. En aquest sentit, durant la vista oral a l’Audiència Nacional, la batussa processal per aquesta qüestió ha estat duríssima, en el benentès que la defensa del comissari sempre ha considerat que li perjudicava els drets i les garanties processals.