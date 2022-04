Aragonès, sobre l’espionatge: “Volem saber qui ha donat l’ordre”

El president del Govern, Pere Aragonès, ha concedit una entrevista al Telenotícies de TV3 en què ha tornat a reiterar que és el govern espanyol qui ha de prendre la iniciativa per investigar el Catalangate, l’escàndol per l’espionatge contra una seixantena de líders independentistes per part de l’Estat espanyol. El president ha exigit saber “qui ha donat l’ordre” d’espiar la dissidència política amb el software isrealià Pegasus, de l’empresa NSO, que només poden comprar els governs. “Correspon al govern espanyol, que és l’assenyalat, restaurar la confiança mínima perquè es puguin normalitzar les relacions en els termes de fa una setmana, que tampoc eren de molta normalitat”, ha explicat Aragonès, que ha instat el govern espanyol a començar una investigació amb “transparència” i “amb supervisió independent”.

Exigeix a Sánchez anar “fins al final” amb “màxima transparència”

A més, Aragonès ha advertit que en haver accedit al seu mòbil, a banda de la informació personal han accedit a converses “d’especial rellevància política”, pel que ha avisat als dirigents polítics amb els que parla que les seves converses també han estat intervingudes. “Poden haver accedit a converses amb el govern espanyol o amb companys del Govern”, ha assenyalat abans d’exigir a Sánchez que vagi “fins al final” amb “màxima transparència”. “Qualsevol dirigent polític sap que la interlocució privada amb mi pot estar sent espiada”, ha denunciat.

Crida a la unitat per denunciar l’espionatge

Pel que fa a la resposta unitària de l’independentisme, que aquest dimarts ha quedat una mica tapada per les discrepàncies entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, Aragonès ha evitat mullar-se i ha cridat a “centrar-se en denunciar l’espionatge”. “Més enllà de les mirades diferents sobre l’independentisme el que està clar és que l’Estat espanyol no ens discrimina a l’hora d’espiar-nos“, ha dit el president. Aragonès ha demanat unitat a l’hora de denunciar l’espionatge i reclamar responsabilitats a l’Estat espanyol: “Aquest és el punt en comú que s’ha de ressaltar avui”.