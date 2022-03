Aragonès s’enfronta a l’oposició pels canvis a la cúpula dels Mossos

Les explicacions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre els canvis a la cúpula dels Mossos d’Esquadra no han convençut l’oposició, i han seguit denunciant que tenen motivacions polítiques i que són una “purga”. En aquest sentit, un dels arguments més utilitzats pels partits de l’oposició és la falta de lluita contra la corrupció. Una opinió que Aragonès ha titllat d'”immoral” i ha garantit que en cap moment el Govern ni el conseller d’Interior interferiran en investigacions i ha insistit que posar-ho en dubte és un “atac infundat”.

Aquest dimecres, el president de la Generalitat ha donat totes les explicacions dels canvis a la cúpula dels Mossos d’Esquadra. Ha defensat la potestat del conseller Joan Ignasi Elena de fer els canvis que consideri necessaris i ha afegit que entén que hi hagi partits que qüestionin els canvis o el moment de fer-los. “Però el que no puc acceptar ni entendre és sentir dir que amb els canvis s’han produït degradacions, purgues i depuracions”, ha afirmat.

Pel que fa a les opinions de l’oposició, el líder del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que el conseller Elena “està lligat de mans” de la CUP arran de l’acord d’investidura. “Es fa política de la CUP amb un conseller que no és de la CUP”, ha defensat Illa. “Nomeni Sabater com a consellera d’Interior, anirem més a les clares”, ha ironitzat el líder del PSC dirigint-se a Aragonès. En Comú Podem, ha criticat que ERC i JxCat “es barallen per tot, fins i tot pel vol d’una mosca”, i ha assegurat que amb els carrecs de la policia ha passat el mateix.

A més, Aragonès ha manifestat el “màxim compromís” en la lluita contra la corrupció i ha recordat que els Mossos han investigat diversos casos relacionats amb la corrupció com el cas Mercuri, el cas Pallerols o la trama del 3%. “No tots utilitzem la policia amb finalitats polítiques com un ministre del govern espanyol que, des del seu despatx, intoxicava utilitzant la policia espanyola”, ha dit