Aragonès convoca els partits catalans per explicar les actuacions a Ucraïna

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat tots els partits amb presència al Parlament –excepte Vox- a una reunió per explicar-los com està actuant el Govern després de la guerra a Ucraïna. Aquesta trobada serà dilluns vinent i s’abordarà l’impacte i les conseqüències de la guerra a Catalunya. A més, Aragonès ha confirmat que farà un repàs de totes les mesures que s’han pres fins ara i recollirà totes les demandes que s’han expressat fins el moment. Aquesta reunió ha estat una petició popular a la qual el president de la Generalitat es va comprometre en l’última sessió de control al Govern del Parlament.

El líder del PSC, Salvador Illa, ha estat el primer de confirmar públicament la seva assistència, precisament en un acte del partit sobre el conflicte amb Rússia. De fet fet, ha avisat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que a la reunió on ha convocat tots els partits per exposar-los les accions que s’ha pres relacionades amb el conflicte a Ucraïna no hi avalaran “guerretes competencials”, és a dir, que el partit es posiciona totalmetn en contra si el Govern fa declaracions que posin en dubte les competències del govern central. “No és moment de fer curses a veure qui es fa primer la foto”, sinó que cal “anar plegats” i que “cadascú sàpiga el seu paper”, ha explicat Illa en un acte del seu partit aquest dijous.

D’altra banda, el líder del PSC ha tornat a lloar les actuacions del president del goven espanyol, Pedro Sánchez, davant la situació crítica que viu el país i ha posat en valor que s’hagi acceptat ràpidament que “el marc de decisió és Europa”. Per al socialista, aquest marc és especialment important a l’hora de decidir una alternativa al model energètic després de constatar la dependència al gas rus. Illa també ha advertit que “la defensa dels valors” de la UE “exigirà sacrificis”.