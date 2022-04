VÍDEO | ‘Jo també sóc tieta’, la nova campanya de l’ANC

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) estrena nova campanya. Amb l’objectiu de recaptar socis ha presentat aquest dissabte un espot que reivindica les ‘tietes’. A les xarxes socials és típic tractar de ‘tieta’ algú independentista per desprestigiar-lo, i l’entitat ha volgut donar-li la volta amb l’eslògan #JoTambéSócTieta. “Allò que volen és ridiculitzar-nos: diríeu tietes si l’independentisme fos un moviment de milions de persones a l’Argentina, al Marroc o a Noruega?”, es pregunta la protagonista de l’espot, que recalca també que “no tinc ni nebodes”.

L’espot de l’Assemblea continua amb una reivindicació constant de la figura de les ‘tietes’: “Tant de bo més tietes a la mar, a la terra, a l’aire i a les entranyes”. En el vídeo es recalca molt que ser ‘tieta’ és un orgull i que no hi ha “cap problema a ser una tieta” perquè significa una “xarxa de milions de persones organitzades sortint a tot arreu, muntant assemblees a cada poble, a cada barri, a cada comunitat, confrontant la repressió de l’Estat i els abusos dels jutges i les clavegueres“. “Jo també sóc tieta”, conclou el vídeo reivindicatiu que demana a tothom que es faci soci de l’entitat per preparar un nou “embat democràtic”.

Mobilització pel català el pròxim 26 d’abril al Parlament

Aquest mateix dissabte s’ha celebrat l’última reunió de l’actual secretariat nacional abans que es rellevi Elisenda Paluzie del càrrec de presidenta. L’entitat independentista ha convocat una mobilització pel 26 d’abril a les portes del Parlament de Catalunya per tal de mostrar el rebuig de la societat al projecte de modificació de la llei de política lingüística que deixa el català en mans dels centres. Així, l’ANC espera una manifestació “de país” que forci els partits del pacte parlamentari a retirar la proposta. Cal recordar que està previst que es voti aquesta proposta el pròxim 28 d’abril.