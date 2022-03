L’ANC condemna “l’agressió militar” de Rússia contra Ucraïna

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha condemnat aquest dimarts “el recurs a l’agressió militar com a instrument per abordar disputes territorials” com fa el govern rus en l’actual invasió d’Ucraïna. A través d’un comunicat, l’entitat independentista recorda que l’actual operació és contrària al dret internacional i als drets humans. A més a més, l’organització catalana reclama solucionar el conflicte per la “via diplomàtica” i defensa “el respecte al dret internacional” i al “dret a l’autodeterminació dels pobles”.

El comunicat també expressa la necessitat de crear “un sistema de seguretat europeu realment inclusiu” que s’inscrigui dins del marc d’organitzacions com l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, “que tingui en compte els interessos, preocupacions i percepcions d’amenaça de tots els països del continent”. Aquest sistema hauria de ser una garantia de pau i estabilitat a Europa “a mig i llarg termini”, però també de “protecció per a tots els seus pobles”, considera l’ANC.

L’entitat expressa la seva solidaritat i suport al poble d’Ucraïna i es posa a disposició de les organitzacions de la diàspora ucraïnesa “per tot allò que sigui necessari”. A banda, l’ANC també se solidaritza amb “el poble de Rússia” per les conseqüències econòmiques i polítiques del conflicte, “i d’una guerra que en absolut respon als interessos i necessitats del poble rus”.

Concentracions de suport a la diàspora ucraïnesa

L’ANC conclou el comunicat convocat la ciutadania a les concentracions que organitza la comunitat ucraïnesa cada dia a la plaça Catalunya de Barcelona, a les 18 hores. A banda, l’entitat també anim a participar a la convocatòria del municipalisme català aquest dimarts a les 19 hores davant dels ajuntaments de tot el país.

Aquest dimarts, Rússia ha augmentat la pressió sobre Kíev amb l’enviament de milers de tropes de reforç per intentar bloquejar la capital ucraïnesa després que la primera reunió per acordar un alto el foc hagi fracassat. En el sisè de la invasió, l’exèrcit rus continua trobant més resistència de l’esperada i necessita més efectius per intentar doblegar les defenses ucraïneses, que ha aconseguit aturar l’ofensiva sobre la capital. L’estratègia ucraïnesa consisteix a aguantar les seves posicions a la ciutat esperant que les tropes russes entrin a la ciutat per iniciar una guerra urbana de difícil pronòstic.