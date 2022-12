Albiach: “No firmarem pressupostos que donin l’esquena a l’atenció primària”

La presidenta d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha assegurat que la seva formació no signarà “cap acord de pressupostos que doni l’esquena a la situació límit que té l’atenció primària”. “Si el Govern no es mou en sanitat, no ens tremolarà el pols“, ha advertit en un acte al Museu de Granollers per presentar la candidata de la formació a la ciutat, Patrícia Segura. La líder dels comuns també ha aprofitat per reclamar al PSOE la regulació del preu dels lloguers i limitar el preu dels aliments. Albiach s’ha dirigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que diumenge serà a Barcelona, per dir-li que “si està preocupat pels barcelonins, el millor que pot fer és estar al costat de l’alcaldessa”, Ada Colau, perquè “l’habitatge no és una mercaderia”.

La presidenta d’En Comú Podem ha afirmat que “si no tenim els lloguers regulats, és perquè el partit socialista no ha volgut”. Davant d’això, ha assegurat que la “pròxima parada” de l’executiu espanyol ha de ser “la regulació del preu dels lloguers i la cistella d’aliments”. Amb tot, Albiach ha celebrat els passos endavant que està fent el govern espanyol amb l’aprovació de “180 lleis que estan transformant Espanya”. I ha lloat les esmenes a la reforma del Codi Penal per protegir el dret a la protesta pacífica que ha presentat la seva formació.

La líder dels Comuns, Jéssica Albiach MIREIA COMAS

Els comuns contraposen les seves fites i les del Govern

La líder dels comuns ha contraposat les fites aconseguides per la seva formació a dins de l’executiu espanyol, amb la inacció i la “paràlisi” de l’actual Govern català, que “només ha aprovat una única llei”. Davant d’això, Albiach ha explicat que estan negociant “els primers acords” que passen per allargar la rebaixa del preu del transport públic i un “pla ambiciós de renovables”.

Dit això, ha volgut deixar clar que les negociacions no han acabat i que, entre altres coses, exigiran a l’executiu de Pere Aragonès “que no doni l’esquena a la situació límit”que viu la sanitat”. “Catalunya no es pot permetre el luxe de tenir uns pressupostos que donin l’esquena a les necessitats i la situació que està patint la ciutadania”, ha reflexionat en veu alta tot recordant que és “la segona comunitat autònoma que menys inverteix en salut pública. “Els CAPs estan atenent un 25% més i tenen els mateixos recursos”, ha retret. “El drama de la nostra sanitat és que molts hospitals estan en mans privades i que molts estan fent negoci d’aquest model”, ha considerat tot fent una crida a “aturar els peus a tots aquells que s’estan forrant” gràcies a aquest sistema.