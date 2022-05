Així es va escriure el “guió” de Victòria Álvarez per investigar els Pujol

Un dels punts d’inici de l’operació Catalunya va ser la denuncia que va interposar Victòria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, contra la familia de l’expresident Pujol. Tot responia a una trama premeditada i treballada de l’anomenada policia patriòtica, amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo al capdavant. Álvarez era l’altra pota per tenir una clau per investigar contra els Pujol. D’aquí que s’hagi confirmat que cobrava dels fons reservats de l’Estat. L’altra pota va ser l’abans conegut com a financer Javier de la Rosa a qui el comissari, fent-se passar per un advocat, li va demanar que “li expliqués coses xunges dels Pujol”. La mà dreta de Villarejo, Rafael Redondo, va ser l’encarregat d’embolicar Álvarez -presentant-se com un advocat “econòmic-penal”- que va abocar la seva versió de la família amb un “guió” preestablert i que Redondo i suposats policies que recollien la denuncia mentre l’anaven perfilant i decorant. Era el segon pas per complir les ordres de l’estat major que va idear l’operació Catalunya.

Segons els audios recollits per la Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia de 16 de desembre de 2020, al que ha tingut accés El Món, en la causa Tàndem, la denúncia va començar el 13 de desembre de 2012. “Se sent Rafael Redondo caminar i xiular pel carrer, demana un cafè i minuts després rep una trucada de telèfon, fa broma amb el seu interlocutor, a la que es dirigeix en femení, l’indica que es prendrà un cafè i l’esperarà”, relata la transcripció. Al cap de 23 minuts, però, i segons el relat de la transcripció apareix el comissari José Manuel Villarejo amb Victòria Álvarez, i recomana tant a l’exparella com al seu soci, un restaurant aprop. Fan una tapa i marxen en cotxe oficial conduït per un xofer que enraona amb accent gallec.

Part de la transcripció on Villarejo demana coses xunges dels Pujol a Javier de la Rosa/QS

“S’han preparat un guió”

Es dirigeixen a elaborar la denúncia, però abans asseguren el tret. Segons l’informe policial i la transcripció de la gravació “s’han preparat un guió”. De fet, Rafael Redono li recomana seguir el guió que li farà un cop de mà i ho comenta a una tercera persona desconeguda. Victòria afirma però aclareix que “ha canviat algunes coses” però en Rafael li demana fer “un cop d’ull”. Victòria avisa que s’ha fet una “mica d’embolic amb el guió arran del que li ha dit en Javier” (nom fals de Villarejo). Amb el guió preescrit comencen el redactat de la denúncia oficial. Ara bé, abans d’encentar la redacció, Victòria reclama el preu del bitllet de l’AVE d’anar fins a Madrid i renya als seus interlocutors perquè “no saben quan val l’AVE”. De fet, un d’ells assegura que no té diners per liquidar. Ella presenta el rebut de 119 euros més IVA per cadascun dels bitllets, l’altre interlocutor li dona, finalment, els diners tot i queixar-se de com de “malament gestionen les despeses”. Rafael, però, deixa ben clar abans de començar que ell en aquest afer “segueix sense existir”.

Victòria, al cap de 50 minuts, comença a relatar la seva denúncia detallant que “gràcies a la relació… ha pogut saber…”. Una narració que queda interrompuda per Redondo que la corregeix per tal que enceti millor la seva versió. “Bé i potser entrar dient que…al llarg d’aquesta relació el vas acompanyar a molts viatges…”, li proposa. Un oferiment que accepta de ple. El desconegut número dos (que pren nota de la declaració) li pregunta si a qui va acompanyar era “Jordi Pujol Ferrusola”. “Sí, no posis només Pujol Ferrusola que n’hi ha més (i riu)”, afegeix irònic Redondo. Al que Victòria adueix que “cap és bo!”. Rafael, però, li recorda que “cal individualitzar les responsabilitats”. Tant és així que Redondo proposa al transcriptor que guardi el nom de Pujol Ferrusola al “copiar i enganxar perquè el faràs anar (i riu)”.

Part de la transcripció de la denúncia de Victòria Álvarez/Quico Sallés

“Activitats irregulars”

En aquest marc, Álvarez narra que ha fet viatges a Londres, Mèxic, Andorra, Madrid i Espanya. El transcriptor li fa memòria d’estats com Liechtenstein o Suïssa. L’exparella del Júnior replica “a Suïssa no, que entossudits esteu amb Suïssa, a Suïssa és on menys tenen”. La conversa deriva en un garbuix entre tots els protagonistes sobre com ha de continuar el relat fins el punt que el transcriptos assenyala que “parlen tots de cop”. Finalment, Redondo posa ordre i torna a donar-li instruccions sobre què i com ho ha de dir: “clar, és que has començat que has viatjat a tots aquests països i ara has de dir que has tingut… i això t’ha donat l’oportunitat de conèixer molts detalls”. Així li va dictant declaracions com que “vas tenir ocasió de conèixer els seus entramats societaris”.

La mateixa transcripció continua oferint detalls de com dirigeixen a Victòria per tal que digui el que volen tenir. Sobretot sobre els negocis i els viatges del Júnior. “Rellegeixen allò redactat i sobre això determinen que la millor manera d’expressar-lo és amb la denominació d’activitats irregulars, en les que estava involucrat, aclaració que fa Rafael Redondo”, indiquen els policies d’Afers Interns. El mateix Redondo li recorda que s’ha d’afegir els negocis de la seva exparella a l’Argentina i l’esperona a que ho faci desacomplexadament: “Súbete arriba!”, l’anima. El final de la primera declaració entra en joc l’engatussada de fer veure que Álvarez serà testimoni protegit. Victòria li demana acabar i Redondo telefona a la dona de Villarejo, la Gema, perquè li canviï el bitllet de l’AVE. Un cop ha deixat Álvarez, Redondo truca a Villarejo: “La denúncia està posada”. Ara queda un últim tram, portar-la a l’Audiència Nacional. Això, però, és objecte d’una altra gravació.