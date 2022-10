Els acusats del judici de la Mesa neguen la desobediència i critiquen el fiscal

Aquest matí ha començat la tercera sessió del judici als membres independentistes de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent. Els processats per desobediència greu que han quedat a la vista -Josep Costa va abandonar el judici argüint que no reconeixia al titular- han prestat la seva declaració. Només han respost a les preguntes del seu lletrat al·legant la inviolabilitat parlamentària. La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha preguntat tot just abans de començar que el “senyor Costa i Roselló no ha arribat, oi?”. Un cop constatada l’absència ha prosseguit la vista.

Així Torrent, i els secretaris primer i quart, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, han defensat davant el tribunal que presideix Carlos Mir que no només no van desobeir, sinó que van actuar protegits per la inviolabilitat parlamentària. Fins i tot, han brandat sentències del Tribunal Constitucional sobre resolucions del parlament d’Euskadi del mateix contingut que defensaven la seva validesa política i constitucional. Tots han criticat amb fermesa les acusacions del fiscal, però sobretot ha estat força incisiu Campdepadrós que ha criticat els fets relatats pel ministeri públic a la seva querella.

Torrent: “Entenc que el TC no pot prohibir un debat parlamentari”

El primer a declarar ha estat l’expresident i actual conseller d’Empresa, Roger Torrent. Ni a deu minuts ha arribat la seva declaració. Tenia la lliçó apresa i el seu argumentari ha estat com una de les maniobres clàssiques del “futbol total”: curteta i al peu. “Jo entenia i entenc que el Tribunal Constitucional no pot prohibir un debat parlamentari entès com l’expressió política d’un debat pública”, ha arguït Torrent. “Des del meu punt de vista el TC no podia prohibir aquests debats”, ha afegit. En aquest sentit, ha recordat que el mateix tribunal així ho defensava fins l’any 2014 quan va començar a “respondre el moviment independentista”. “Jo sempre m’he bellugat que des de les meves conviccions”, ha conclòs.

L’exsecretària de la Mesa del Parlament Adriana Delgado i l’expresident de la cambra Roger Torrent, a punt d’entrar al TSJC per al judici / Mireia Comas

Per altra banda, Adriana Delgado s’ha expressat en els mateixos termes que Torrent. Ara bé, ha afegit que el mateix TC va respectar aquest tipus de resolucions declaratives i polítiques arran d’un cas del parlament basc. Com Torrent i Campdepadrós han defensat la inviolabilitat i l’error de prohibició, és a dir, que en cap moment van tenir cap dubte que les resolucions estaven prohibides per les sentències del Tribunal Constitucional. A més, Delgado ha emfatitzat que en una de les reunions de Mesa investigades en el procés judicial, no hi era.

En el torn de Campdepadrós, l’exsecretari primer de la mesa de la cambra ha retret que el ministeri públic mai no el va informar que l’estava investigant des del 2019. A més, ha carregat contra la denúncia de fiscalia. “La querella és poc respectuosa amb la realitat dels fets, sembla que ni tant sols es van llegir les actes de les reunions”, ha sentenciat.