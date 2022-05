Un activista comença una vaga de fam al gironès per la defensa del català

L’activista Salvador Ribot ha començat aquest divendres una vaga de fam a Celrà (Gironès) en defensa del català a l’escola. Ribot s’uneix així a la cadena de protestes iniciada pels dos activistes Jaume Sastre i Carles Furriols a Vic el mes d’abril. L’activista ha explicat que està cansat de la “política autonòmica” i defensa la llei de política lingüística del 1982″. De fet, ell mateix ha dit que “vol que reflexionin, que pensin en els seus fills, en els mestres, en les escoles i no tant en la política autonòmica”. Així doncs, l’activista té previst no menjar fins que no arribi el dia de votar la nova llei.

Els activistes Carles Furriols i Jaume Sastre a l’habitació del local on faran la vaga de fam / ACN

El pacte de govern per la nova llei de política lingüística no ha tingut una bona rebuda. Segons el Govern, és una manera d’intentar complir amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) -que demana un 25% de les classes de l’escola en castellà-, sense necessàriament fer que el català es perdi. Tot i això, activistes catalans han criticat la decisió que creuen que no “és prou ferma” i “posa en perill la llengua catalana”. Entre ells hi ha Ribot, que ha començat una vaga de fam per “salvar el català” que continuarà fins que s’acabi de votar la llei. “Nosaltres ja tenir una llei i no cal canviar-la perquè ens ha servit i ens hauria de servir molts anys més”, ha afirmat l’activista.

La segona vaga de fam pel català

Dos activistes ja van iniciar a Vic una vaga de fam en defensa del català com a llengua vehicular a l’escola. Jaume Sastre i Carles Furriols, van assegurar que “la sentència del TS (del 25%) ha estat la gota que ha fet vessar el got”. En aquest sentit, ambdós activistes van dir que la protesta s’allargaria fins el 28 d’abril, que va ser la data que el Parlament votés la modificació de la Llei de Política Lingüística: “Cal passar a l’acció”, van argumentar els activistes.