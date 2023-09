La ‘X’ del que és Espanya

Josep Termes és un historiador que haurien de llegir obligatòriament els càrrecs públics electes i designats. Sobretot aquesta immensa majoria que tenen tan poc coixí que no van ni a fer pipí sense preguntar al seu cap de premsa. Sí, amics, la mediocritat s’ha consolidat tant que val més el relat que la ideologia i el Tiktok més que els principis. Termes tenia una tesi interessantíssima que situava els orígens del catalanisme polític en la implosió dels carlins i els federalistes.

Tots dos tenien la idea de canviar Espanya, cadascú la seva, però compartien l’objectiu de reformar un Estat com l’espanyol. Fins i tot, havien compartit alguna lluita. Però ni uns ni els altres se’n van sortir. Els carlins van ser anorreats fins al repunt de l’inici de la Guerra Civil. I als federalistes els va caure la bena dels ulls després de la revolta de la Gloriosa, de 1868 fins al cop d’estat de Pavia, el 3 de gener de 1874, en adonar-se que de federalistes només n’hi havia a Catalunya, i a Espanya eren quatre gats mal comptats.

Part dispositiva de la sentència de 1935 que absolvia Largo Caballero de qualsevol responsabilitat pels fets de 1934

Els tertulians de tendència predominant se’n fan un tip de dir que el catalanisme polític sempre ha buscat l’encaix amb Espanya, fins a l’arribada del Procés. Com feien els carlins i els federalistes. No els falta raó, llevat d’alguna excepció com els fets de Prats de Molló. Fins i tot, el famós 6 d’octubre del 34, que tant ha alimentat l’escarni a l’independentisme no només per l’espanyolisme, sinó també pel catalanisme acomplexat educat en el “no fos cas” i “nen no t’hi emboliquis”. De tant en tant, convindria recordar com el PSOE de Largo Caballero va esperonar el “movimiento francamente revolucionario” dels fets d’octubre i després van deixar tirats el president Companys, el seu Govern i uns 3.000 represaliats i milers d’emboscats. Per cert, a Largo Caballero el van absoldre.

Durant la Guerra Civil, el bàndol fidel a la República va viure el conflicte com la darrera guerra romàntica de la història. I, ja se sap que les guerres es guanyen amb or, armes i suports, i amb dosis molt justes de romanticisme. El resultat va ser la instauració definitiva d’un règim, el del 39 que ha servit per reescriure la història. No només per titllar d’incontrolats els que es van treure el ventre de pena l’estiu del 36 sinó per atemorir i silenciar generacions senceres amb les cunetes plenes de cadàvers o amb milers d’exiliats que mai més tornarien. El 39 consolidava l’Espanya que sempre s’havia somiat. Una Espanya encantada d’haver-se conegut i que tindrà difícil esdevenir una república, perquè bàsicament, no hi ha republicans.

El 78 va recosir les costures que fallaven del 39. Com diria en Josep Fontana va ser un pacte de debilitats. Ni el franquisme era prou fort per aguantar sense retocs ni l’oposició era tan forta per a fer una revolta a la romanesa, fer passar per un judici les bèsties negres del franquisme o portar a terme una purga de debò als diferents estaments de poder, ja fossin les policies, la judicatura, el servei postal o els que van permetre que Franco entrés cobert amb el pal·li a la catedral. Tot amanit amb què l’oposició no tenia un entorn internacional amb la intenció d’enviar un exèrcit aliat a fer dissabte de l’Estat.

Els anys del pacte de la Transacció (Transició en el format oficialista) van servir per convertir Espanya en una mena de miracle econòmic, multiplicar per dos les línies de telèfon, endreçar els serveis públics o posar-se al dia amb els 118.000 milions que va rebre dels fons de cohesió europeus, el Pla Marshall nodrit pels contribuents europeus d’alta gamma. Però l’animadversió al catalanisme es mantenia amb la complicitat, fins i tot, del marxisme lerrouxista. Només cal veure el terrorisme d’Estat de baixa i mitja intensitat al País Valencià per fer oblidar als més joves que eren un País i fer entrar el clau per la cabota que era una Comunitat. La immersió, TV3, Port Aventura, trams de l’IRPF i més tard els Mossos servien de balsàmic. Unes engrunes de pa molsut per evitar que el galliner catalanista s’esverés massa.

Un dels protagonistes d’aquesta època és l’expresident espanyol Felipe González. Un socialista que va pactar amb el règim com arribaria a la Moncloa deixant clar als serveis secrets franquistes que a qui tenia por de debò era als catalans. Un personatge peculiar, investit de l’home que va transformar Espanya, i del que bona part de la societat espanyola li ha perdonat els escàndols de corrupció i espionatge que el van foragitar -per la mínima- de la Moncloa. Ara l’home que afirmava l’any 1984 que temia el “fet diferencial català” assegura que els independentistes són una “minoria en extinció”. L’X del GAL, segons la CIA, esplaiant-se en el que realment li ve de gust fer com un home considerat d’Estat. De fet, és el paradigma de l’home estat espanyol. L’equació de tot plegat s’ha resolt: La X és Espanya.