Visca la Generalitat, mori Catalunya! 

Fa anys vaig escriure que la Generalitat era el mur de contenció més alt i gran contra la independència del país. Les enormes servituds i menjadores existents dificultaven terriblement l’assoliment del gran repte de veure emancipada la nostra nació, o almenys la part principatina. Això ho deia tot observant un govern presidit per Artur Mas i després Carles Puigdemont que teòricament, mai en la pràctica, perseguien l’ideal independentista. Acte seguit amb els independentistes menors Joaquim Torra i Pere Aragonès a la presidència, i com en l’imperi espanyol dels àustries petits, tot decau i es rovella i, en definitiva, es un dejà vu amb aromes funestes de resclosit.

De la independència, mot que hauria d’estar prohibit a la majoria i que rep més patacades que el tió per Nadal, tothom en parla però ningú se la creu fent dolenta la frase de l’home decent i polític que morí massa jove, Josep Pallach (“de la independència tothom hi pensa, però ningú en parla” deia el figuerenc). L’ideal del botifler mode segle XXI és mantenir la Generalitat a canvi de matar Catalunya: això és la nostra llengua, cultura, forma de ser i valors i llarg etcètera.

De tot aquest game over amb victòria unionista -momentània- el principal responsable n’és, per talla política i intel.lectual sense parió, deixem-nos de vulgars majordoms abans esmentats, en Pujol i Soley, Jordi. Per dues raons majors i una de menor. La raó menor és la corrupció econòmica, lògicament sempre dolenta i nociva, però que algú m’esmenti un polític de l’arxifamosa i repetida Transició que en una forma o de forma multiforme no fos pecuniàriament corrupte vers la seva butxaca, els amics, els companys de partit i el propi partit. Si algú em diu Suárez és que no sap tot el que li fou atorgat en el moment de la seva renúncia quasi a punta de pistola per obra i gràcia de l’encara més corrupte i corruptor, dit ara Emèrit (Guinea Equatorial com amb Kevin Roldán “contigo empezó todo?”).

Òbviament el ducat que li concediren fou el de menys. I si algú em diu Carrillo, l’assassí de Paracuellos i delator de tants militants comunistes, que no es cregui que el famós “Sábado Santo Rojo” va ser per amor a l’art i a la responsabilitat històrica, al partit dels treballadors o a la còfia de la Pasionaria. I si em diuen Felipe i Guerra jo els dic Rumasa, Veneçuela, petroli i aquí m’aturo. O sigui que Pujol, sense justificar-lo ni absoldre’l feu el mateix que els demés però en aquest cas en el seu mas particular de 32.000 km2 i servint-se per a tal ús del seu protoestat de caseta i hortet anomenat Generalitat. Ah i resta Fraga!, a Fraga no li calia tant, car els seus només feia 40 anys que governaven Espanya i en aquesta matèria, des de dècades, tot era al sac i ben lligat.

Les raons majors de Pujol i que són certament imperdonables són molt senzilles d’exposar i expliquen l’estat de minoria d’edat permanent i d’inconsistència moral i ideològica que viu el nostre país. La primera és que Jordi Pujol mai va dir la veritat en res d’important per aquest país. No li convingué per les raons espúries que el docte notari temps ha sentenciat. Mai fou clar i català, malgrat que ho semblés de forma fidel i fefaent, la seva gran virtut i el gran mal que ens caigué al damunt.

El seu relat planer, en general i a voltes també sorprenentment per l’època grandiloqüent, era una estratègia de flautista d’Hamelin que el poble català seguí com bons i agraïts xaiets d’anar a l’escorxador nets i polits que érem i som. I és que quasi tot era millor que el franquisme i aquest fou un gran actiu que l’utilitzà Pujol per tapar boques o, pitjor encara, desautoritzar veus crítiques des del nacionalisme presentant-les com a radicals o forassenyades. Curiós paral·lelisme amb els actuals, qualsevol crítica al processisme passa per ser “hiperventilada”. En suma, Pujol, és un home que va a Missa no sigui que Déu existeixi, no pas per pròpia i sana convicció.

La segona raó té a veure amb una particular i difícilment guarible malaltia de l’esperit i del subconscient. No cal dir que Freud i les seves frustracions han fet molt mal com bé ens explica el també austríac i jueu Viktor Frankl. Pujol i els seus educaren al poble català a pensar en petit i de forma i manera acomplexada i, amb perdó, terriblement acollonida.

Certament aquest axioma donaria per un enorme estudi en forma de tesi doctoral però la cosa queda resumida des d’una perspectiva econòmica i política: els catalans poden fer diners però mai podran fer l’alta política que deia de Gaulle, la pròpia dels estats, com la diplomàcia o la defensa. Per això hi han els castellans que “saben manar” i estan qualificats, mentre que nosaltres, en el millor dels casos, hem de mirar d’influir per defensar “els nostres interessos”. Aquesta darrera frase no és que l’afirmi per mera convicció, és que li he sentit dir a en Pujol in situ i l’ha expressat en multituds d’ocasions soto voce et alta voce. Multitud de testimonis ho poden acreditar, si és que queda algú que vulgui dir la veritat.

Algú o molts diran, això pot ser propi i típic d’en Pujol o de Convergència però des de fa temps governen altres. No diré allò que els Pujol segueixen manant a l’ombra perquè si ho fessin com a mínim tindríem un partit corrupte però endreçat a Catalunya per les qüestions d’intendència bàsica i no el desgavell, en forma de bordell sense madame, dels darrers anys. Ara bé Pujol i d’aquí la meva crítica superlativa ha estat de llarg la figura, tal vegada única, més excelsa i rellevant a casa nostra des de la mort de Prat de la Riba fa més de cent anys. Pujol, diguem-ne l’oportunitat perduda, per la seva brillant capacitat de treball, intel.lectual, relacional, visió internacional, política-estratègica i, per què no dir-ho per la seva butxaca, podia haver estat veritablement el pater familias de la nació catalana que podria haver assolit i fet assaborir les mels de la llibertat entroncant-lo amb les grans gestes dels nostres comte-reis.

Per contra, l’avarícia, cobdícia i capteniment o, millor dir acolloniment generalitzat, provocà que eduqués a vàries generacions de polítics fins avui, en un famós per odiós triangle no maçònic, però certament esquizofrènic de dura digestió i impossible contrició: robar sempre que es pugui -el pecat menor malgrat tot-, mentir a tothom que a Catalunya no es rendeixen comptes i postrar-se davant l’Estat, encara que sigui a base d’enutjar-lo i insultar-lo que “això a casa dona vots i després ja ho arreglarem fent-nos perdonar a Madrid”. La puta i la ramoneta i llançar la pedra i amagar la mà. Així, tots els seus successors, autonomistes molts i d’altres mal dits independentistes en el bàndol catalanista, han seguit aquests preceptes amb major o menor insistència i fortuna, això si cap d’ells amb el mestratge i habilitat d’en Jordi Pujol i Soley. Ja ho he dit molts cops, i veig amb delit que ara m’ho copia algun opinador, sense decència no hi ha independència. Prou de fer mal a Catalunya!