Els de la unitat

El desembre del 2012 Artur Mas era investit president de la Generalitat amb el suport d’Esquerra Republicana. Si fins aleshores el soci preferent de CiU havia estat el PP d’Alicia Sánchez Camacho, que li havia aprovat els pressupostos per l’exercici anual que en aquell moment estava arribant a la seva fi, a partir d’ara es comprometia a situar el “dret a decidir” i la “consulta” sobre la independència en la centralitat política del país.

Des d’aleshores i fins a 2021 els republicans acabarien sostenint un total de tres presidents de la Generalitat provinents del mateix espai polític: Mas, Puigdemont i Torra. Nou anys, gairebé una dècada, va durar aquell matrimoni mentre hi duia la veu cantant un convergent o, després, un juntaire. L’objectiu d’aquesta unió de conveniència era el d’avançar per la via independentista, fent virar prou aquella coalició que s’havia estat entenent amb la dreta espanyola fins al punt que s’avingués a facilitar un referèndum.

Quan les urnes han canviat les tornes, posant ERC en una posició preeminent dins l’independentisme arran de les eleccions del 14 de febrer de 2021, sembla que la predisposició no ha estat la mateixa. La investidura de Pere Aragonès ja va tardar tres mesos a produir-se, arrossegant els peus i de mala gana. La legislatura ha transcorregut amb la constant amenaça d’un trencament del govern que ara sembla que podria fer-se realitat. La consulta a la militància de Junts ja fa mesos que es branda com si fos una arma blanca i la petició d’una qüestió de confiança feta des d’una de les sigles del govern ja va ser la gota que va fer vessar el got. Nou anys contra setze mesos. La retòrica juntaire de lleialtat al “nostre president”, el lema de “tots amb el president” i tota altra consigna similar sembla que han desaparegut del mapa.

Durant aquests nou anys la coalició liderada per Artur Mas s’ha acabat fragmentant en diverses sigles. De Convergència i Unió en van sortir, d’una banda, Convergència i, de l’altra, Unió. La primera es va desintegrar després en PDeCat i Junts, mentre que la segona entre Unió i Demòcrates. Del PDeCat en va sortir Convergents. D’Unió en va resultar Units per Avançar. Tota aquesta sopa de lletres té prou importància com per il·lustrar la lluita que es lliura aquests dies dins de la pròpia militància de Junts. La consulta resulta ser el camp de batalla de les faccions internes que hi ha dins d’aquella organització i qui sap si en sortirà alguna sigla nova.

Entre els partidaris de romandre al govern de la Generalitat i els que aposten per sortir-ne hi ha un solc important. Els lideratges més abrandats coincideixen exactament amb els líders polítics que no formen part de l’executiu. Els que tenen responsabilitats no són tan clarividents al respecte. Els uns podran tirar pel cap dels altres la “pagueta”, els altres podran tirar pel cap dels uns el ressentiment irresponsable i la voluntat de convertir en un assumpte col·lectiu els seus problemes personals. La línia entre traïdors i purs es va dibuixant d’una manera gens subtil. Del resultat de la consulta en pot sortir una nova escissió, per un cantó o per l’altre, que serà una passa més en el procés de desmembrament que abans il·lustràvem detalladament.

“Som els de la unitat”, no es cansaven de repetir els líders de Junts durant la campanya electoral del febrer del 2021. Doncs, ara per ara, no s’ha vist que la unitat es practiqui ni al govern, ni al partit.