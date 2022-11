Una escletxa legal perillosa

L’article 9.3 de la Constitució Espanyola disposa el principi de la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, establint com a norma general la irretroactivitat i com a excepció la retroactivitat. Tanmateix, el propi Codi Penal en el seu article 2.1 recull la irretroactivitat de les lleis penals, de tal manera que cap delicte no serà castigat amb pena que estigui regulada per la llei anterior a la perpetració delictiva. Però aquest criteri general té també la seva excepció i la trobem regulada en l’article 2.2 del mateix codi, el qual sí que estableix la retroactivitat de les lleis penals quan aquestes siguin més favorables al reu, encara que a l’entrar en vigor hagués recaigut sentència ferma i el subjecte ja estigués complint condemna.

A títol d’exemple (i amb el ferm convenciment que els fets derivats del procés no van constituir cap delicte de sedició), si la reforma d’aquest delicte acaba prosperant, tindrà com a conseqüència que a cap dels polítics exiliats pels fets del disset se’l podrà condemnar com a autor d’un delicte de sedició, ja que existint al disset no existirà ara, ni tampoc com a autor d’un delicte de desordres públics agreujats, ja que existint quan s’aprovi la reforma, en canvi no existia al disset. D’altra banda, el Suprem es veurà obligat a refer les sentències dels polítics ja jutjats i condemnats en tot allò que els beneficiï. Aquest és el principi d’aplicació de la norma més favorable pel reu i és d’aplicació a tots els justiciables i sobretot a tots els il·lícits penals, sense que es reguli cap mena d’excepció en atenció al tipus de delicte.

D’altra banda, l’article 118 de la Llei d’Enjudiciament Criminal estableix que tota persona a la que se li atribueixi un fet punible, podrà exercitar el dret de defensa, estant representat per un procurador i defensat per un advocat, i tot això en el marc del dret a obtenir la tutela judicial efectiva conforme al que preveu l’article 24 de la Constitució. Aquest dret de defensa es constitueix en obligació professional i deontològica en tots els despatxos d’advocats, de tal manera que, en el seu exercici, els advocats penalistes que detectin l’existència d’una llei més favorable als interessos dels seus clients, hauran d’engegar els mecanismes processals perquè el jutge decideixi quina és la norma aplicable, i tot això amb independència de lo avorrible que pugui ser el delicte; igual que ningú no dubtaria que un metge d’urgències ha de guarir a un homicida que ha resultat ferit en una persecució policial, ningú tampoc no hauria de dubtar que l’homicida hagi de ser defensat per un advocat.

Pocs delictes són tan abominables, repugnants i reprovables, com ho són aquells que atempten contra la llibertat sexual de les persones en general, i de forma especial aquells que emparats en la superioritat de la força, cometen homes contra dones, desposseint-les per complert de la seva voluntat, i sovint provocant-les seqüeles irreparables. Permetin-me que els confessi que els judicis més colpidors que he presenciat en la meva carrera professional, han estat precisament aquests, on les conseqüències que pateixen les víctimes et deixen un nus a la gola que triga molt en marxar.

Vivim en l’actualitat una polèmica política entorn a la Llei del “només sí és sí”, on ja hi ha hagut casos en els que s’han produït rebaixes substancials de les condemnes existents, i segur que se’n produiran moltíssims més, en aplicació de la norma més favorable al reu i mitjançant el dret de defensa exercit pels advocats que, encara que emprenyi socialment, faran bé la seva feina, al punt que si no la fessin, podrien arribar a incórrer en faltes deontològiques, (recordin l’exemple del metge).

De moment tenim precedents què han accedit a les rebaixes sol·licitades a Madrid, i d’altres que l’han rebutjat a la Rioja, amb uns quants pendents de resoldre de Mallorca, Navarra i Lleó (i els que aniran caient), amb una Fiscalia que s’hi està oposant a l’espera de la necessària unificació doctrinal que haurà de fer el TS. El que no és acceptable és ignorar l’error polític de la redacció d’una norma, carregant-lo en el masclisme dels jutges, que cas de ser-hi i si afecta a les seves resolucions, és del tot reprovable i sancionable, i obviant que l’eina facilitadora de les rebaixes penals qui l’ha facilitat ha estat el poder legislatiu, obligant al judicial a aplicar-la (pel que aquí s’ha explicat), i esperant-ne ara del Suprem que creï una doctrina favorable a les víctimes. Compte amb aquesta interpretació, perquè si és conseqüent amb el principi d’aplicació de la norma més favorable (i és més que probable que així sigui), generarà gran desencís social. En aquest cas, una finta ràpida de cintura política que modifiqués la fissura legal, seria sense cap mena de dubte, la millor de les solucions per tal d’esmenar una escletxa legal que va en contra de l’esperit de la pròpia norma; no oblidem que el bé jurídic a protegir és la llibertat sexual i no l’existència d’una possible disfunció legislativa.