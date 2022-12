Un mal que a tothom alcança

El PP va imposar el 2015 el canvi en la Llei del Tribunal Constitucional juntament amb altres normes estatals per tenir preparada la resposta als independentistes catalans que, per primer cop, serien majoria a la cambra catalana i estaven compromesos a passar de les resolucions sobre l’autodeterminació a la resolució del conflicte Catalunya-Espanya. El Constitucional passaria de fer un control posterior de constitucionalitat a normes i acords de les cambres a poder-lo fer previ, abans que s’aprovessin, i els requeriria actuar segons les seves indicacions i fixaria sancions en cas de no obeir-les. Això, que es carrega la separació de poders i l’autonomia parlamentària, es va aplicar al Parlament de Catalunya a la Mesa de Carme Forcadell, es va amenaçar reiteradament els seus membres perquè no admetessin (admetéssim) a tràmit el que el Constitucional indiqués.

El Constitucional era (i és) un àrbitre que pren part abans que li toqués i, com que no es va derogar aquest artefacte quan es va tenir una altra majoria per anar desfent la teranyina jurídica i judicial contra els drets fonamentals a associació, manifestació, representació i participació política, o llibertat d’expressió i de premsa, que va dissenyar Soraya Sáez de Santamaría, ara es troba la majoria parlamentària i el govern espanyol que l’hi apliquen també. El PP té una “joguina” i majories en alts tribunals a les que es resisteix a renunciar, i ha decidit fer-les servir per continuar minant els principis democràtics en l’alt nom de la pàtria que diuen que defensen. I la majoria parlamentària, impotent, ha decidit fer servir una tècnica legislativa deficient, diguem-ho així, per sortir de la teranyina. Escandalitzats com mai, es topen amb les conseqüències de no haver gosat o no haver volgut actuar a temps i com hauria tocat. Ja veurem com acaba aquesta crisi, on no hi guanyarà res ni ningú, potser els partits extrems.