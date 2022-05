Treure i posar alcaldes

La documentació que el CNI va aportar a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés el 5 de maig està donant molt de si. Ells mateixos, presumptament, van filtrant-ne parts a mitjans, com la relativa a la intervenció autoritzada judicialment del telèfon d’un negociador entre Comuns i Esquerra a finals de maig del 2019 per formar govern a l’Ajuntament de Barcelona.

Margarita Robles després de negar-ho unes quantes vegades finalment ho va reconèixer, i en resposta a la diputada Mireia Vehí va justificar l’espionatge a independentistes per defensar l’Estat dels seus atacs va dir “Què ha de fer un estat quan algú vulnera la Constitució? Què ha de fer quan declara la independència? Quan algú talla les vies públiques? Realitza desordres públics? I el Suprem? Va autoritzar l’espionatge al president president Aragonès per evitar una secessió, i per evitar una secessió va autoritzar l’escolta d’una persona clau en la negociació amb Comuns? I la infecció del mòbil de Maragall un mes abans, qui la va autoritzar? Quina excusa van fer servir uns i altres, socialistes i Suprem per intervenir en un procediment democràtic com unes eleccions municipals i les negociacions per a la investidura com a alcalde de qui havia obtingut més vots?

Hem criticat durament Trump per les seves polítiques antidemocràtiques, entre les quals parlar obertament d’utilitzar el Departament de Justícia i l’FBI per perseguir els adversaris polítics. Ningú pot banalitzar, no escandalitzar-se i no demanar dimissions urgents i de fons quan això passa aquí, encara que neguin saber-ho els responsables polítics directes. Quin objectiu podia tenir demanar escoltar des d’un govern del PSOE? Per obtenir avantatge en la negociació i evitar un alcalde que els destorbava més que qualsevol altre. Durant la campanya ja es van anar fent gestions per al pacte Comuns-PSC i els vots que van faltar els va posar el mecenat Valls des de l’avantatge de tenir les cartes marcades. No feu córrer fum, només cal sumar el que s’ha sabut amb la màxima Cui prodest.