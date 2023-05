El tren de Tarradellas

“Article primer.- Es crea “Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya”, entitat amb personalitat jurídica pública, adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la seva explotació, gestió i coordinació dels ferrocarrils, que en virtut del Reial Decret 2115/78, de 26 de juliol, s’han transferit a la Generalitat i d’aquells que la Generalitat de Catalunya creï i exploti en un futur, i d’aquells altres mitjans de transport que li siguin encomanats per la Generalitat. L’organització i funcionament de “Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya” es regirà per un Estatut que serà aprovat pel Consell Executiu”.

Aquest era el primer article dels dos que configuraven el Decret del Govern provisional que presidia Josep Tarradellas, signat i aprovat el cinc de setembre de 1979. Un text legal ras i curt, cosignat amb Lluís Armet, aleshores conseller d’Obres Públiques i Política Territorial, que creava Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Dos articles i ara és una empresa que tragina amunt i avall uns 90 milions de passatgers i té dos mil treballadors. Una empresa que funciona tot i que no és perfecta, evidentment, i més si tenim present el drama de la línia Manresa-Barcelona.

La decisió de Tarradellas, però, em té fascinat. Un Govern sense competències clares que va ser prou valent per a quedar-se una línia que gestionava l’estatal FEVE. Sense fer ni grans estudis i sabent l’embolic que podia suposar. Una decisió, per a alguns temerària i que, ben segur, si s’hagués de prendre ara tot serien estudis, consultories, directors de comunicació, una negociació a través de declaracions i contradeclaracions als mitjans, estudis, anàlisis, i el lloro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Sabien perfectament que assumien un sidral considerable i el van assumir.

Amb Rodalies i Renfe passa, si fa o no fa, una cosa similar. Però ningú pren cap decisió quan la Generalitat té prou capacitat per valorar el seu operador, Ferrocarrils, per assumir la gestió. Encara que sigui de manera progressiva i per línies. Tot, evidentment, amb el risc d’assumir un cost brutal tant polític, com electoral o social. És evident que agafar el comandament d’una xarxa tocada i en un país rebregat suposa prendre una decisió del mateix nivell que assumir la policia, el cobrament d’impostos i les presons. I avui dia, costa molt prendre decisions, costa molt fer política. Rodalies boicoteja la broma de la Generalitat republicana, verda, feminista, progressista, democràtica, i amb patates braves i multivers. Rodalies esberla el relat del boniquisme polític d’Instagram. Ja som al cap del carrer.