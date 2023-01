Ser o no ser… a la cimera hispano-francesa. Heus aquí la qüestió.

Si ets del gest afectat, el verb abrandat, la piulada fàcil, el beuratge màgic, l’èpica de sofà i manteta i el dit acusador, la resposta al soliloqui és automàtica: no.

Per a la resta d’independentistes no dotats de precognició, el dubte és raonable.

És coherent que el president Aragonès assisteixi a la cimera i ERC es manifesti al carrer? Sí. I intentaré explicar-me.

Els moviments socials i els partits exerceixen una funció cabdal de simplificació i agregació de demandes socials, que prenen la forma de propostes d’intervenció política. Correspon, però, als governs convertir aquesta agenda en programes i polítiques públiques concretes. Del carrer a les institucions, els nostres anhels es manufacturen a la fàbrica de la política, entesa en la seva millor accepció.

D’aquí que els rols d’uns i altres siguin diferents, que no inconsistents. L’independentisme unit –entitats, partits i ciutadania– es manifestarà dijous per proclamar la seva persistència i per recordar que no hi haurà normalitat a Catalunya que no passi per fer efectius els grans consensos de país, això és, el referèndum i l’amnistia. La màxima institució del país s’ocuparà de traduir el clam a un llenguatge comprensible per als dos estats més jacobins d’Europa -especialment per al francès, al qual, al capdavall, demanarem un dia que ens reconegui com a iguals al si de la comunitat internacional. I ja que hi som, afegint a l’olla altres ingredients, com l’oficialitat del català a la Unió Europea, l’impuls al projecte H2Med o el traçat del corredor mediterrani. Que no és poca cosa.

Rebregant l’Evangeli segons Sant Mateu: doneu al carrer el que és del carrer, i al president el que és del president. Perquè que Aragonès abdiqui de les seves responsabilitats institucionals ens apropa més a la fi del Procés que les declaracions tàctiques de Sánchez o el caïnisme indepe.

Així que nosaltres a les Quatre Columnes, puntuals i tossudament mobilitzats. I el president al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a convidar Macron a la propera cimera –aquesta sí– catalano-francesa.