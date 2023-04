Sant Jordi festiu

Feia 6 anys que Sant Jordi no queia en diumenge. El 2000 i el 2006 també hi va caure, i no tornarà a passar fins a l’any 2028. La percepció enguany és que ha desbordat totes les previsions. Ahir al vespre des de la Cambra del Llibre de Catalunya es va definir com el Sant Jordi més participatiu de tota la història. Encara no hi ha les dades definitives que sol donar la Cambra del Llibre uns dies després, però ben segur que hauran superat la recaptació.

Sant Jordi ha durat uns tres dies, pel cap baix, el temps hi ha acompanyat i les parades a dins o a fora de les botigues ja es veien des d’almenys divendres, amb descomptes en llibres almenys durant dos dies (i més dies en funció de les llibreries) i de venda de roses al llarg de tota la setmana.

Ben segur que després dels ruixats i les ventades a bona part del país l’any passat, i després de dos anys de pandèmia, hi havia molta gana de Sant Jordi al carrer.

Des de la perspectiva dels professionals del llibre (llibreters, editors, distribuïdors, impressors) que Sant Jordi caigui en un dia laborable ha estat tradicionalment valorat com a més positiu per les vendes, per la qual cosa cada vegada que s’ha plantejat des de diversos àmbits que sigui un dia festiu, no hi han estat d’acord. En canvi, des del ram de la flor, que caigui en diumenge n’afavoreix l’increment de vendes.

I des de la perspectiva ciutadana, el fet que caigui en diumenge, que sigui festiu, significa poder estar un dia sencer sense presses al carrer, passejant, badant, participant en actes ludicoculturals i comprant llibres i roses en família o amb amics; de fer-ho al municipi de residència però també de poder desplaçar-se fora del municipi habitual i anar a les grans ciutats més properes (o no).

Que Sant Jordi es pugui convertir en gairebé una setmana de celebració més que no pas circumscriure’s a una diada dependrà de l’anàlisi conjunta que siguin capaços de fer els professionals dels dos grans sectors, les administracions i després de parar ben bé l’orella a les preferències populars. El meu vot perquè sigui un dia festiu amb una arrencada prèvia.