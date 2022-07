Sandro Valls

Sandro Rosell, expresident del Barça, fa uns quants dies que es passeja pels mitjans de comunicació parlant en plural majestàtic i gastant falsa modèstia per postular-se com a candidat a les eleccions municipals de la capital: “Ens estem plantejant seriosament presentar-nos a l’alcaldia de Barcelona”, va dir en una entrevista a El Periódico de Catalunya, com si encarnés un rei medieval o tingués una massa de simpatitzants al darrere als quals representar.

El discurs de Rosell es basa, ara per ara, en contraposar la “gestió” amb la “política”. Així, els gestors serien els que utilitzen la lògica aplicable als problemes del dia a dia, mentre que els polítics haurien de quedar relegats a les institucions supramunicipals, allà on els debats es tornen més abstractes i provoquen baralles estèrils. “Nosaltres som gestors i apliquem el sentit comú a les coses”, va declarar en una altra entrevista, aquesta a Catalunya Ràdio. Un recurs tan poc elaborat que no deixa de ser l’afirmació de sobretaula del típic cunyat, aquella que ens adverteix de com de ràpid se solucionaria tot i com de recte aniria tothom si “nosaltres” –és a dir, jo mateix- manéssim.

Des d’una perspectiva menys casolana, aquest també és el caldo de cultiu de l’extrema dreta i dels règims dictatorials. Els polítics s’han d’apartar davant d’uns éssers clarividents i inqüestionables que saben, gràcies a unes habilitats superiors, el que és bo i el que és dolent. “Faci com jo, no es fiqui en política”, digué Francisco Franco. “Jo no sóc polític. Els polítics parlen i no actuen”, digué Donald Trump. I així podríem anar enfilant tot un seguit de frases cèlebres de personatges poc amants dels drets democràtics.

No sabem què faran els “gestors” quan es tracti de concebre la ciutat com a capital d’un país que va més enllà del terme municipal barceloní o de girar-se d’esquenes a la catalanitat, o quan es tracti de potenciar el lloguer social o afavorir els grans tenidors, o quan es tracti d’imaginar la capital d’una nació o una simple sucursal provinciana, o quan es tracti de construir llars d’infants públiques o de només oferir educació infantil a qui s’ho pugui pagar. Com es va veure clarament amb la pandèmia, els “gestors” no seran robots aplicant algorismes, sinó que tindran ideologia política: ¿triaran el campi qui pugui de Madrid amb els bitllets per damunt de la salut pública o bé es decantaran per la vida de les persones?

Però és que en el cas concret de Sandro Rosell l’aureola de bon gestor que pretén transmetre es contraposa amb el seu període al capdavant de la presidència del principal club de futbol de la ciutat, un mandat d’unes conseqüències funestes que encara avui arrosseguem: el desmantellament progressiu del millor Barça de la història es va acompanyar d’un mercantilisme sense escrúpols que va anar des de la substitució d’Unicef per la propaganda del règim de Qatar fins a la polèmica sobre possible tràfic d’òrgans humans.

Aleshores Sandro Rosell va poder arribar a la presidència del Barça en bona part gràcies a l’entusiasme dels grans grups mediàtics, altaveus de l’establishment, que hi dipositaren l’esperança de denigrar el llegat d’un president independentista i de posar sota control una de les principals institucions del país: el seu club esportiu amb més projecció internacional.

Fa tres anys enrere ja van intentar una operació semblant a la ciutat de Barcelona amb Manuel Valls com a candidat del conservadorisme pesseter. Se’n van sortir parcialment, ja que amb la maniobra van aconseguir evitar una alcaldia independentista de Barcelona. Valls també va fer diverses crides a “abandonar el debat esquerra-dreta”, que és una altra manera de dir el que diu Rosell sobre la “gestió” i la “política”. Com Valls, molt possiblement Rosell tampoc guanyarà les eleccions. El que caldria esbrinar és quina missió té assignada, si és que no és ben bé la mateixa.