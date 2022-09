Resiliència i perspectiva

Aquesta setmana farà 5 anys de l’1 d’octubre. S’ha repetit sovint aquests dies que es va organitzar i reorganitzar 3 vegades entre el 21 de setembre i l’1 d’octubre mateix. S’ha explicat molt i gairebé tot del que van passar aquelles setmanes, i els que érem als col·legis o punts de votació duem ben marcades les hores que hi vam ser, defensant el dret a votar i als que votaven. Els que érem diputats al Parlament recordem el que hi vam viure els 27 dies posteriors. Malgrat arribar més lluny que mai, no vam poder ni saber sortir-nos-en, culminar. No em conformo a analitzar-ho així, però passats 5 anys crec que, a més de retre comptes i de demanar-los, que cal fer-ho si ens fa avançar, cal aprendre de la història i del context per encarar el futur. Del que ens passa i ens ha passat personalment i col·lectivament, per construir una segona vegada.



Ampliant la causa democràtica amb més gent i més aliances i erosionar tant com puguem la repressió. Cal reaccionar solidàriament i intel·ligentment contra la repressió i alhora buscar oportunitats arreu, on siguin, per denunciar-la i fer-ne palanca. Preparar-nos per a contextos de repressió futura, que vindran i ens han de permetre resistir-ho aleshores i afrontar-la. Només amb organitzacions fortes es pot avançar i resistir, només amb organitzacions fortes pots donar suport als que són avantguarda política de la feina per l’alliberament nacional i donar més garanties d’èxit. I les organitzacions fortes també són les que tenen debat i afronten internament i externament les seves contradiccions i les fórmules més eficaces per aconseguir una segona oportunitat. Malgrat les discrepàncies polítiques i ideològiques (fins i tot personals) que hi hagi o hi pugui haver. Perquè tots formem part de la causa general, perquè l’autoerosió ens va a la contra en tots els sentits, perquè voler-ho molt i fort no és suficient.