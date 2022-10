Rellancem-nos

El món independentista viu un moment de clar desconcert, amb una evident desunió que ara ja ningú hauria de negar. ANC i Òmnium defensen diferents estratègies, i els partits han optat per la defensa dels seus interessos, deixant de banda aquella voluntat de renúncia pròpia, a canvi de la suma col·lectiva, que va fer possible tot el que va passar la tardor de 2017, però sobretot el que havia passat abans. La CUP, que ha estat, sempre ha prioritzat la seva lluita en els àmbits socials i econòmics, i la històrica lluita caïnita entre Junts i ERC per mantenir o aconseguir l’hegemonia governamental i institucional, no ha cessat des dels primers anys de vida d’aquesta parella de conveniència o qui sap si més aviat parella obligada.

Probablement la decisió de les bases de Junts de sortir del Govern de la Generalitat ha estat el fet que ha visualitzat més aquesta desunió, en tant que suposa el trencament de la institució més rellevant del país. Però no seria just carregar el pes de la mala salut independentista a aquesta circumstància, perquè malgrat la seva rellevància, que hi és, no és més que el resultat final d’una relació viciada des del primer moment, on ambdós consorts han malfiat sempre l’un de l’altre. Segur que ningú dels que aferrissadament han defensat que el divorci no s’havia de produir, no seria capaç de negar en privat que sabia perfectament que la relació estava tocada de mort, si no en ocasió d’aquesta consulta democràtica de JUNTS, en qualsevol de les següents topades entre els partits, bé a al govern, bé al Parlament. Per tant, el que hem viscut no és més que un bany fred d’una realitat que tothom ha intentat obviar, però que ningú no desconeixia.

Quan Òmnium parla (amb un grau de realisme, certesa i encert admirable) de que cal engegar un nou cicle, caldria afegir-hi que per iniciar qualsevol projecte, cal estar prèviament deslligat de l’anterior, i en l’òrbita independentista costa, i molt, passar pàgina de tot el que van suposar la preparació, execució i sobretot les conseqüències del Procés. Aquell capital humà, social i polític, difícil de superar i propietat de més de dos milions de persones, va estar capitanejat per un grup de valentes i valents servidors públics, que a més a més han estat, uns privats de llibertat durant més de tres anys i d’altres havent de viure a l’exili, ja veurem fins quan.

Però el recorregut emocional d’aquella època, (única), ja no té més camí i cal acceptar-ho. La repressió a diferents membres d’institucions com el govern (del disset i anteriors), el Parlament, i a molts d’altres, no ocupa des de fa temps els espais que hauria de seguir ocupant en els mitjans, semblant com si tots ens haguéssim resignat a esperar a que vagin caient les sentències del TEDH per tornar-ne a parlar. Ni tan sols una aberració jurídica i política d’abús total de dret i poder, com va ser el cas Pegasus, (astutament suavitzat pel PSOE fent-se’n víctima), ni les repugnants gravacions del comissari Villarejo, no han estat capaces de generar una espurna de socialització d’objectius independentistes, ni el que és pitjor, la crítica i el rebuig massiu de la societat catalana; aquesta és la crua realitat i cal que l’acceptem si volem ressorgir amb nous objectius i noves il·lusions.

És per això, que cal veure en la transcendent decisió de Junts del passat divendres no un fet negatiu, sinó la valenta acceptació d’una realitat, d’un fet que estava cantat des de feia temps i que ens pot ajudar a permetre que tots els actors independentistes es posicionin allà on creguin que els és més convenient en consonància amb la seva forma d’encarar el moviment d’alliberament nacional; la ciutadania ja serà prou hàbil a l’hora de jutjar si els partits independentistes són fidels o no als seus compromisos i al contracte que amb ells signen a cada elecció.

El que cal ara és afrontar el nou moment amb il·lusió i amb el desig de transmetre a les moltes catalanes i catalans que ho demanen, esperança, objectius compartits i estratègies comunes. Si tots som capaços de fugir del desencís que ens ofega, i qualifiquem de forma col·lectiva i desacomplexada el moment actual com el punt més baix que ha tocat l’independentisme modern (és bastant obvi), serem capaços de rellançar-nos cap al destí traçat des de fa més d’una dècada sense cap mena de dubte, perquè el que hem viscut aquests dies no és la fi de res, sinó la necessària transformació per tornar a veure com a il·lusionant el que molts veuen ara amb distància i apatia.

*Miquel Sàmper és advocat, exconseller d’Interior i membre de Junts