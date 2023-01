Avui és dilluns (tristoi o no), toca roda de premsa a les seus dels partits polítics i ha estat dia d’ultimàtums pressupostaris. Esquerra està perdent la paciència perquè el temps corre, diuen que amb les negociacions a la mà no s’entén que no es tanquin acords i apressa Junts i PSC.

Junts no votarà el pressupostos de qui va cessar el seu vicepresident. Busca l’equilibri entre els més pragmàtics i els que volen trencar qualsevol col·laboració amb Esquerra “fent com si”, “fent veure que” no s’aixequen de la taula; però no els votarà, no pot fer-ho havent arribat on ha arribat i com hi ha arribat, implicaria una desescalada abrupta que no entendrien les bases. Espera treure rèdit de la soledat d’Esquerra, minoritzada al Govern en haver-ne marxat, i esperant que la seva profecia sobre la pulsió tripartita irrefrenable dels republicans s’autocompleixi.

Esquerra avisen els socialistes que el temps per pactar els comptes s’esgota: menys d’una setmana els ha donat Vilalta. Els republicans no tenen més força per pressionar-los juntament amb els Comuns al Parlament i als mitjans catalans que dir que el PSC posa en risc els recursos extra de l’escut social per a milers de persones per una infraestructura que com la vol el PSOE no beneficia aquests milers i per un Hard Rock que tampoc. Però podrien fer entrar en joc el quid pro quo (el canvi de cromos, per entendre’ns) amb els pressupostos de l’Estat, i això són figues d’un altre paner. Fer-ho implicaria posar-se en un racó, fora de pla i regalar la capacitat d’influir i de fer virar el PSOE en temes en què no vol virar; per fer això ja hi ha Junts a Madrid, Esquerra no s’autoesborrarà del mapa polític madrileny, perquè no li quedaria cap marge per aplicar el seu full de ruta de partit útil. Ara, si perillen els pressupostos de la Generalitat del 2023, tampoc?