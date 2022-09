Fa exactament un any vaig publicar al Món un article que s’intitulava “La nit que es van haver de refer els titulars”. Contra el pitjor dels pronòstics, centenars de milers de manifestants van omplir els carrers de Barcelona amb motiu de la Diada de l’11 de setembre. Aleshores vaig considerar que aquesta nova demostració de força del moviment popular havia de servir per ressituar la mobilització com a punt de trobada entre les diferents perspectives estratègiques –o retòriques– presents a l’independentisme.

Especialment, pobre de mi, em referia a la “taula de diàleg”: tant els seus detractors com els seus defensors havien d’adonar-se de la importància de la mobilització, ja fos per fer fructificar el diàleg amb el govern espanyol, ja fos per demostrar-ne el fracàs o inviabilitat. I, si em compadeixo de mi mateix, és perquè, un any després, no s’ha produït cap mena d’avenç en aquest sentit. De nou, centenars de milers d’independentistes han tornat a manifestar-se, demostrant així la solidesa de la base social, però sense que això hagi anat acompanyat d’un enfortiment de les estructures que l’articulen.

Qui dia passa, any empeny. Però el que ens empeny, de fet, és la realitat de les condicions d’ocupació que es reprodueixen a través dels mitjans il·limitats dels quals disposen els Estats espanyol i francès. Dia rere dia. El temps no és un bon aliat de la causa d’alliberament nacional, ja que aquests mitjans són justament els que ens manquen per assegurar la nostra supervivència nacional. I és que una nació ocupada és una nació condemnada a l’extinció. Si aquesta es produeix més tard o més d’hora, depèn de l’eficàcia assimiladora de cada Estat ocupant.

El temps és or i la partida es juga ara, al present, no pas al futur. No podem, doncs, confiar en somnis mil·lenaristes que ens asseguren majories socials i escenaris polítics futurs que es prometen veritablement favorables per guanyar, tals com els que afirmen que tot passarà per un referèndum acordat o per un percentatge quasi unànime de favorables a la independència. Ara bé, tampoc no podem confiar en aquells que ho veuen tot com bufar i fer ampolles. La retòrica no ha fet mai vencedor cap moviment independentista: no hi ha dreceres ni solucions immediates que ens puguin assegurar la victòria.

Un dels principals errors de la darrera dècada segurament ha estat que s’acabés situant la responsabilitat en mans dels partits polítics. Això ha produït un gran desencantament entre els que esperaven que els polítics ens conduïssin amb les seves accions cap a la independència. De retruc, això ha originat una deriva antipartits que tampoc no es tradueix en cap nou enfortiment de les estructures de mobilització popular, sinó més aviat en plantejaments nihilistes i l’aparició de grupuscles que, en la mesura que guanyen protagonisme, ens empetiteixen com a moviment.

El moviment popular ha de reprendre la seva autonomia, recuperar la dinàmica de masses i articular-se a través de les seves diverses expressions organitzades. Si continuem esperant que siguin els partits polítics els que es posin d’acord i emprenguin una estratègia compartida, ja podem esperar asseguts, atès que la seva lògica electoral i orgànica no és la del moviment d’alliberament nacional, per més que en siguin una peça indestriable. En conseqüència, cal entomar la responsabilitat i situar de nou el poble mobilitzat com el veritable motor de la lluita independentista.