Putin a la Moncloa i els indults, al Suprem

Un dels episodis més divertits del Procés (TM) és l’obsessió espanyolíssima per relacionar l’independentisme amb una truculenta trama dels serveis d’espionatge russos del Kremlin. Admeto que és una de les històries dels atestats de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia que més m’han enganxat. Tot plegat per una estafa i pel suposat interès rus de ficar el nas on hi ha un possible embolic.

Informes policials, acció paradiplomàtica a la Unió Europea i a l’exterior, butlletins dels principals think tanks de l’Estat explicant la presumpta addicció catalana al vodka amb l’objectiu d’aconseguir una república verda, feminista, ecologista, multivers i amb cobertura de xocolata. La trama russa del Procés només és comparable a la borratxera neuronal del ministeri de l’Interior quan la policia patriòtica intentava convèncer l’FBI nord-americà que el president Artur Mas negociava amb els jihadistes per aconseguir la independència.

I, ves per on, ara la Mesa del Congreso l’han hagut de configurar amb aquells que la mateixa Moncloa i la seva claveguera insistia a relacionar amb Vladimir Putin i els hereus del KGB. Un primer acord cap a la investidura que, de moment, fa més olor de noves eleccions, que no pas de renovar el contracte de lloguer de Pedro Sánchez a la Moncloa. Però tampoc cal punxar la pilota abans del partit.

Però, com a mínim, no em negaran que amb la calorada d’estiu, és refrescant veure i constatar com aquells acusats de jugar a ser Richard Sorge ara els preguen salvar les institucions espanyoles del virtual perill de l’extrema dreta. Els amics de Putin endreçant el legislatiu i l’executiu espanyol i apuntant una possible llei d’amnistia és el somni humit de qualsevol guionista d’humor. Els amics dels russos governant Espanya mentre la dreta extrema i visigòtica es desinfla. Mentrestant, el poder judicial té sobre la taula la revocació dels indults d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, així com Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Com diria en Superatón, “no se vayan todavía, aún hay más”.