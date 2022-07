Puden per a (gairebé) tothom

En el documental sobre l’Operació Catalunya “Les clavegueres d’Interior” produït per Mediapro, hi ha un moment que el comissari de policia Jaime Barrado diu “Yo estoy convencido de que ha habido muchos policías superiores míos que han sido decentes, pero no han sido capaces porque el sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes”. Aquell documental d’investigació va ser valent, però recordeu que fora de TV3, IB3 i ETB cap altra televisió pública va voler-lo adquirir.

Es va destapar la conspiració politicomediàtica de l’operació Catalunya quan Público va fer públic l’enregistrament d’una conversa entre el ministre Jorge Fernández Díaz i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, en què es parlava de fabricar casos de corrupció contra polítics independentistes. En la comissió d’investigació al Congrés sobre l’operació Kitchen, Enrique García Castaño (excap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Comissaria General d’Informació), va admetre a Gabriel Rufián que havia estat ell per ordre d’Eugenio Pino qui “per seguretat del ministre” havia enregistrat la conversa.

I es va destapant més podridura per la guerra de comissaris entre Villarejo i Martín-Blas. Dels àudios de Villarejo no se’n pot qüestionar la veracitat, els enregistrats no la qüestionen, almenys. És provada l’existència d’una brigada policial que treballava per nodrir casos falsos de corrupció contra polítics sobiranistes que es duia als mitjans afins (i a les fiscalies afins) i ara s’han fet públics àudios que corroboren l’existència de la que alimentava (i ves a saber si alimenta) casos falsos de corrupció de Podemos. Un enregistrament que demostra com es feia servir l’informe policial PISA («Pablo Iglesias Sociedad Anónima») que es va fer perquè des de finals de 2015 i el 2016 s’anessin enviant dosis des de la cúpula d’Interior a mitjans afins. L’àudio d’una conversa entre Villarejo i García Ferreras és sucós i, es defensi com es defensi Atresmedia, demostra amb una conversa real les maniobres de les clavegueres polítiques per afeblir i frenar la influència del partit morat abans de les eleccions del juny 2016 amb un seguit de periodistes influents de la graella mediàtica audiovisual, digital i en paper, començant per Eduardo Inda, el primer que va publicar l’existència d’un compte de Pablo Iglesias amb diners bolivarians en un paradís fiscal. Manipulacions que la policia patriòtica alternava amb accions com el robatori el 2016 del mòbil de l’assistent de l’aleshores europarlamentari Pablo Iglesias, Dina Bousselham, que va aparèixer en un registre judicial a finals del 2017 en el marc de l’operació Tàndem.

Cal exigir que aquest cop tiri endavant una comissió d’investigació al Congrés sobre l’actuació de les clavegueres per fabricar mentides contra l’adversari polític, contra Podemos en aquest cas, perquè en un estat democràtic sota cap concepte es poden permetre les maniobres que s’han fet per influir en els resultats d’unes eleccions i vulnerant drets fonamentals. Ni es poden mantenir en els seus llocs i sense cap conseqüència funcionaris públics ni periodistes que hi hagin participat. Aviat ho sabrem.