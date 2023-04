El preu de dir ‘no’

Si un dels habituals ajornaments que es produeixen en l’administració de justícia no ho evita, dilluns se celebrarà a l’Audiència de Barcelona un judici que –en plena discussió sobre els serrells de la llei del ‘només sí és sí’– costa d’entendre. Una dona s’enfronta a una pena de presó de dos anys per haver-se defensat amb contundència –no va tenir una altra sortida- d’un intent d’un abús sexual. Resumidament: en una sala de festes, un home li va posar les mans sota la faldilla, ella li va clavar una empenta per apartar-lo, ell va reaccionar agafant-la pel coll i aleshores ella li va estampar un got a la cara. Només així es va acabar l’atac.

Els fets passaven el 2017, abans de la llei del ‘només sí és sí’, quan el Codi Penal encara distingia abús sexual d’agressió. El cas és que la Fiscalia es pren el relat dels fets gairebé com una baralla de discoteca i, en un judici amb acusacions creuades –on seran jutjats alhora agressor sexual i víctima–, acaba demanant més pena per a la noia que per a l’abusador. El ministeri públic posa més l’accent en l’enfrontament que en l’atac sexual que en va ser la gènesi. Compara les lesions causades per l’atacant –quan va agafar la noia pel coll– i les que va provocar la maniobra de defensa –l’agressor va acabar necessitant punts de sutura– i la calculadora li diu que ha de demanar una condemna més dura per a la dona.

En un judici sempre s’ha d’aplicar la versió de la llei més favorable al reu. En el cas de les lesions, no es pot triar perquè no hi ha cap canvi entre el 2017 i el 2023, i els dos anys de presó serien una condemna que es podria suspendre per evitar l’ingrés a un centre penitenciari. El que grinyola més és que a l’agressor només se’l jutgi per un abús, i no per agressió. L’any 2017 la frontera entre abús i agressió era la violència. I és molt discutible que en aquest cas no hi hagi violència, quan la mateixa Fiscalia diu que l’atacant va agafar la víctima pel coll “molt fort”, encara que fos després de l’empenta defensiva. També s’ha de tenir en compte que el tipus penal de l’abús permet demanar condemnes de fins a tres anys de presó, i en aquest cas només es demanen 15 mesos.

El plantejament del ministeri públic no només està fet amb la llei del 2017, sinó amb una mentalitat que ara no resisteix l’escrutini públic. L’aplicació de la norma no és una fórmula matemàtica. Si l’acusació pública es cregués la gravetat dels atacs sexuals i com pot arribar a ser de difícil defensar-se’n, podria anar més enllà contra l’agressor.

L’actitud de la Fiscalia i de molts tribunals, en aquest cas i en molts altres, abans i ara, és el que ha fet necessària una llei nova. La llei del ‘només sí és sí’ presenta problemes –com s’expressa el consentiment en algunes situacions que funcionen amb sobreentesos discutibles?–, però pot ser la palanca d’un canvi de cultural imprescindible en el sistema penal, que va per darrere de les exigències socials. Senzillament, és inacceptable que una dona hagi d’estampar un got a la cara d’algú perquè quedi clar que ‘no és no’ i que després sigui jutjada per haver-ho fet.