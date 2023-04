Els que fan política amb l’humor no són els humoristes

Primer va ser Manel Vidal al Zona Franca, després el gag de l’Està Passant sobre els exiliats i ara el de la verge del Rocío, també a Està Passant. Altres vegades han sigut gags del Polònia o de Bricoheroes. El procediment sempre és el mateix. Des d’àmbits polítics es genera una polèmica, que sempre és fal·laç, sobre els límits de l’humor i el seu bon gust o mal gust. Valorar cadascun d’aquests gags, si fan gràcia o no en fan i si són ofensius o no en són, és un exercici altament subjectiu. Si algú se sent sincerament ofès per algun d’aquests acudits, poca cosa se li pot dir per portar-li la contrària. I que una broma et faci riure o no depèn de moltes coses. En tot cas, el debat que s’ha produït en aquests casos en realitat no té res a veure amb cap d’aquests dos paràmetres.

Encara que facin humor o sàtira política –el gag de la verge del Rocío no era polític fins que no s’ha polititzat–, els humoristes no són els que fan política amb l’humor. Pot semblar un embarbussament però és la descripció exacta de la situació. Són els polítics –que aixequi la mà qui tingui el valor de dir que la FECAC no és un actor polític– i els seus entorns els que decideixen convertir acudits dels programes de TV3 en una batalla política. I el que està en joc no són ni uns valors, ni el respecte per cap tradició ni els límits ètics de l’humor. Del que es tracta és del control de TV3, i aquestes polèmiques són una eina molt valuosa per avançar en aquesta direcció.

Que una televisió pública sigui l’escenari de la sàtira política i social d’un país sempre la posa en una posició de fragilitat. Però si a Catalunya el sistema audiovisual encara no és prou fort per sostenir en l’àmbit privat aquest gènere –tan necessari per respirar mentalment–, de moment s’haurà de fer a TV3. Com en tots els mercats, el poder dels consumidors és fort i està infrautilitzat. Si volem un sistema audiovisual fort l’hem d’alimentar consumint-ne la producció, tant la privada com la pública, i això inclou tenir cintura amb l’humor quan no ens agrada o no ens fa gràcia i no deixar-nos arrossegar per interessos partidistes. I, si no volem o no ens importa tenir un sistema audiovisual fort, és que no volem o no ens interessa tenir un país.