Per a què serveix un pacte

Des que dilluns es va consumar la ruptura de Junts amb el PSOE, se sent repetir una pregunta: “De què li serveix això a Puigdemont?”. Cap dels que han plantejat aquesta qüestió van preguntar fa dos anys de què li serviria el pacte de Brussel·les ni es demanen ara de què li serviria mantenir-lo. Hi ha la llei d’amnistia –la llei, no pas la seva aplicació, de moment molt incompleta– i algun serrell més, com ara que es pugui parlar en català al Congrés. La resta de suposats acords han quedat enlaire, sempre amb l’argument del PSOE que no hi pot més perquè no depèn només de la seva voluntat, com en el cas del català a la UE. Per tant, la pregunta realista és: de què serveix, per a un partit independentista, un pacte encarat a desmobilitzar l’independentisme? Perquè aquest era el revers, poc ocult, de la moneda. Pedro Sánchez i els seus –no pas tot el PSOE, no el de Felipe González– van sacrificar la retòrica. Només la retòrica: van passar de dir que Puigdemont era un fugitiu que havia de tornar emmanillat a tractar-lo com un interlocutor vàlid. I van acceptar reconèixer que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Cosa que no vol dir que tinguin cap mena d’intenció de resoldre’l per la via del dret a decidir dels catalans.
Amb la investidura lligada i ben lligada, Pedro Sánchez, expert en conducció esportiva, s’ha dedicat a esquivar obstacles i sobreviure nits al ras quan s’ha quedat sense gasolina, aprofitant que el seu rival Feijóo va amb una roda punxada. Amb un control de les institucions que frega el 100% a efectes de Catalunya –la Moncloa, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, tres diputacions i la majoria d’ajuntaments de poblacions mitjanes–, als socialistes els preocupa poc no tenir majoria absoluta en les principals places un cop en tenen el govern. El país funciona amb les seves regles del joc i els seus socis hi tenen molt poc a dir. ERC i els comuns estan enquistats en aquesta posició –còmoda per als d’Ada Colau, incòmoda per als republicans–, però la lliçó màxima és la implosió que va fer Podemos a escala estatal. Va passar de ser el partit rebel amb qui Sánchez no podia pactar perquè no podria dormir a les nits a ser fagocitat pel PSOE governant-hi. Ara, les dues meitats resultants de l’esquarterament d’una formació que havia de sacsejar el règim del 78 des dins d’Espanya es barallen pel cadàver. Queda demostrat que pactar amb un partit del règim només pot ser útil per a un altre partit del règim. Per als partits que volen canviar-lo –o separar-se’n, en el cas de l’independentisme– i per als ciutadans que representen, que és el que realment importa, és una via que només porta a un carreró sense sortida. I la reculada és més difícil que l’entrada.