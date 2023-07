Pensa, Catalunya

En una setmana, s’ha conegut la doble sentència del Tribunal General de la Unió Europea, Carles Puigdemont ha llançat missatges contundents, Clara Ponsatí ha tornat a alçar la veu i l’ANC ha ensopegat amb la seva pròpia consulta sobre l’abstenció, ha presentat la manifestació de la Diada i ha topat amb l’AMI. A més, els partidaris de no votar el 23-J han continuat la seva crida, però els partits han començat la campanya electoral oficial amb missatges forts de Junts i ERC contra l’abstencionisme, però també contra l’argument del vot útil que reclama PSC.

La sensació és que tot canvia perquè tot continuï igual s’ha instal·lat en la societat catalana, fet que decep els que sí que volen que canviïn les coses. Tot es mou però res avança. El resultat és una muntanya russa permanent i embogida que no porta enlloc i només fa voltes.

En aquest context és on aquest diumenge hem volgut obrir un espai d’anàlisi i reflexió amb la sèrie de Ferran Mascarell Per què Catalunya no és un estat independent?, una crida a pensar. A pensar Catalunya i a fer que Catalunya pensi. Que pensi sobre el seu passat i el seu present per projectar el seu futur. Mentre continua l’activitat política, que, d’altra banda, no es pot aturar, calen espais per al pensament que han de proveir eines per actuar. Mascarell fa dècades que està en la política i ha conegut per dins totes les administracions catalanes -Ajuntament de Barcelona, Diputació, Generalitat i Parlament– i la de l’Estat de molt a prop, com a delegat del Govern a Madrid. Hem volgut que comparteixi les seves reflexions amb els lectors d’El Món com una primera aportació per respondre a aquesta crida, que s’hauria d’anar ampliant com una ona expansiva per trencar dinàmiques enrocades d’organitzacions tensionades que només generen escuts i no permeten veure-hi clar.