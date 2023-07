Sánchez dorm bé amb Yolanda Díaz i l’independentisme dividit

De la col·lecció de frases desgraciades de Pedro Sánchez –entre les quals hi ha “¿la fiscalia de quién depende?“–, n’hi ha una d’especialment indicada a la campanya per a les eleccions del 23-J: la que deia que “no dormiria a les nits” si pactava amb Podemos. Ara tothom sap que va acabar fent el pacte que deia que li feia por i que li ha sortit rodó. Estava cantat que Podemos s’autodestruiria amb aquesta abraçada de l’os, però era difícil d’imaginar fins a quin punt la jugada seria mestra. Difícil per als que no coneixien Yolanda Díaz. Probablement a Galícia no ha sorprès tant.

En el principi de la fi de Podemos, quan Pablo Iglesias va deixar el govern espanyol per anar a fracassar a les eleccions d’Ayuso, ell mateix va dir que deixava com a successora Díaz. I que algun dia seria la presidenta del govern espanyol: el que no va dir va ser amb quin partit. De moment la vicepresidenta ha muntat la seva marca electoral i ha forçat les restes de Podemos a sotmetre-s’hi, amb l’afegit humiliant de l’exclusió d’Irene Montero. Però, al pas que va, podria acabar directament al PSOE. De moment, Pedro Sánchez ja ha dit aquest diumenge que pensa pactar amb Sumar. La plataforma de Díaz ja té el segell oficial d’apèndix del PSOE. És la prova que l’actual president del govern espanyol dorm molt tranquil amb ella. Un èxit de la revolució podemita.

El cas és que Pedro Sánchez ha vingut a dir això a Catalunya, al míting central del PSC, on ha comptat amb el suport del nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, catapultat al càrrec en una operació d’última hora amb PP i comuns per impedir que Xavier Trias fos investit. Com explica Ferran Mascarell a la sèrie Per què Catalunya no és independent?, Espanya espera sempre de Catalunya que pagui la festa. I això inclou que el PSOE només pugui guanyar les eleccions espanyoles si obté un gran resultat aquí. Que és el que reclama ara, amb totes les enquestes en contra. Però si Podemos s’ha de fer mirar com s’ha deixat absorbir per Sánchez, l’independentisme hauria d’explicar-se amb honestedat per què el PSOE té els sondejos del 23-J en contra a la resta de l’Estat i el PSC els té a favor a Catalunya, on hi ha majoria sobiranista al Parlament. Això va molt més enllà del vell vot dual de l’autonomisme d’oasi.