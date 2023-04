Si ja teníem ben clar que a la biosfera del nacionalisme espanyol –socialment i políticament majoritària a Espanya– hi ha patriotes de llautó, ara també s’ha demostrat que hi ha patriotes d’obra pública. Ferrovial n’és el paradigma. Traslladar la seu social als Països Baixos és una maniobra estratègica d’una empresa amarada de l’Ibex-35, del BOE i de la infinitat de butlletins autonòmics i provincials de licitacions que ha fet empipar els que manen a La Moncloa, o almenys això sembla.

A Ferrovial no se la pot criticar a la vista del lil·liputisme empresarial de Catalunya que va fugir del país, amb cobertura de la monarquia hispanoàrab, en els moments més delicats al voltant del referèndum d’independència del Primer d’Octubre del 2017. El cas de Ferrovial, però, és molt més divertit per dos motius. Primer, perquè és una estructura d’Estat que fuig de l’Estat. I, en segon lloc, per la seva categoria del vaixell insígnia del concepte socialfranquista del “desarrollismo”. Les grans constructores espanyoles que han ampliat els seus negocis amb els serveis de gran abast són una joia de la corona d’un sistema bastit a través del capitalisme extractiu i del capitalisme d’amiguets.

L’emprenyada de la Moncloa per la marxa de Ferrovial és delirant i més quan alguna vicepresidenta o ministra recorda la gran quantitat d’obra pública que s’ha adjudicat al llarg dels anys a aquest gegant, que va començar l’any 1958 amb un contracte amb Renfe per posar travesses a les rodalies de tren de Madrid. De patriotes desagraïts, n’hi ha a tot arreu, fins i tot a Espanya, i tot plegat per un grapat de milions d’euros. Ai, si Ferrovial fos una empresa catalana: encara veuríem el Departament de Territori de la Generalitat perdent l’oremus per donar-li la construcció de les noves dessaladores que, un dia o altre, s’hauran d’instal·lar.