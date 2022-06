D’aquí a pocs dies hi ha eleccions a Andalusia. En la campanya, dreta i esquerra parlen més d’ideologia que de gestió, i malden els uns per continuar desmobilitzant l’esquerra, com a les darreres eleccions, per poder mantenir-se al govern, i els altres, per mobilitzar aquesta tercera part de votants indecisos que afloren a les enquestes. Les inèrcies, el clientelisme i la corrupció de l’esquerra majoritària que ha governat Andalusia durant 40 anys i la falta de força i de capacitat de convèncer de l’esquerra que en podria ser alternativa posa difícil de plantar cara a les urnes a un PP andalús de to baix i suports extrems.

Des dels extrems va entrar ahir en campanya la lideressa de Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, “una referencia ideológica” i una “inspiración” per a la candidata de Vox a Andalusia. Amb quatre idees força bàsiques (pàtria, família, Déu i immigració) amanides amb demagògia populista, la presidenta nacional d’un partit amb diversos candidats detinguts per vincles amb la màfia ha deixat les formes suavitzades que gasta a Itàlia i s’ha empeltat a Màlaga de les expressions trumpistes que tant admira i de les tavernàries d’Abascal i ha superat per elevació la fatxenderia cursi d’Olona. Dret el públic ovacionant-la en èxtasi.

A Itàlia l’extrema dreta sumada té el suport de pràcticament el 45% dels votants enquestats. L’arribada dels populismes al poder no s’improvisa d’un dia per l’altre, planten llavor i la reguen amb recursos, oportunistament, aprofitant el context sociopolític i econòmic i la falta de polítiques valentes i de discurs entenedor de les esquerres. Tant li fa que siguin ideologies autoritàries i extremistes, demagogues i antipolítica, que utilitzen les eleccions i la democràcia com a alçaprem per créixer i per empeltar-se en el sistema. La desesperança, la frustració, el desengany i els errors greus de les esquerres i del centre polític els han fet créixer com l’escuma. A veure fins on, a Andalusia.