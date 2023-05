Pagesia amenaçada i fast food

Un dels episodis més estridents que ha provocat el debat polític sobre la sequera ha sigut la guerra de les piscines municipals. Inicialment, semblava que s’hi aplicarien restriccions i que no es permetria que es reomplissin, cosa que abocava molts ciutadans de l’interior del país a un estiu insuportable. Aquesta mesura afectava sobretot els que no tenien prou recursos per fer estades llargues a la costa ni per col·locar els fills en llocs frescos en les hores més caloroses del dia –en què no es poden posar a jugar a pilota al mig del carrer sota el sol, és una qüestió de salut– de les llarguíssimes vacances escolars, insignificantment escurçades per la polèmica setmana menys del setembre.

Tenien raó, per tant, els alcaldes que van alçar la veu per demanar seny, tot i la ridiculesa del llenguatge emprat quan es refereixen a les piscines com a “refugis climàtics”. Però mentrestant l’agricultura està sotmesa a restriccions d’aigua que de moment tampoc arriben al turisme. Aquí és on ens perdem i oblidem el que és essencial, estructural. Necessitem que la canalla ompli les hores llargues de l’estiu amb un mínim de confort. També necessitem que els treballadors del turisme conservin l’única feina que tenen fins que els dirigents que reclamen un nou model econòmic facin alguna cosa per generar-lo. Però necessitem més que no mori la pagesia perquè no mori el país, amb el territori abandonat i la desaparició progressiva del producte de proximitat, tan lloat retòricament i tan poc defensat a l’hora de la veritat.

Aquest cap de setmana, a El Món hem publicat tres informacions que ens haurien de fer saltar de la cadira: una nova entrega del conflicte pel preu de la llet que s’imposa als productors, el drama dels pagesos que davant la sequera han de decidir quina part de l’explotació sacrifiquen per salvar-ne una altra i la invasió de les cadenes de menjar ràpid que envaeixen la Catalunya Nord –una zona empobrida i amb alt nivell d’atur– amb llocs de feina precaris, mals hàbits alimentaris i risc per a la restauració tradicional i arrelada.

Els tres problemes responen a mecanismes que permetem com a ciutadans i com a consumidors. Que no hi hagi inversions suficients per fer viables les explotacions agràries malgrat la sequera, que no hi hagi previsió per evitar que les sequeres ho desballestin tot i que no hi hagi suport per mantenir uns hàbits alimentaris que provoquen problemes de salut pública –mentre es regalen bitllets de tren sense tenir en compte el nivell de renda i no s’inverteix prou perquè el tren funcioni– és un desastre atribuïble a una classe política incapaç de pensar a llarg termini. Però, a més de fer servir el vot, encara queden sectors amplis de la societat que poden fer valdre la seva força com a consumidors.